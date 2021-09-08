愛心待用餐偏鄉也推動 雙溪公所媒合店家提供

疫情期間，各行各業都受到影響，許多民眾日子不好過，新北市推動「好日子愛心大平台待用餐平台」，雙溪區公所就媒合了4間店家加入了愛心待用餐的行列，除星期一、六、日三天沒有提供愛心便當外，其他日子均有提供，希望共同幫助有需要的弱勢朋友。

在疫情衝擊之下，不但餐飲業遭受重創，許多勞工朋友或是底層的民眾生活也因此受到影響，日子相當辛苦，所以新北市好日子愛心大平台，匯集各區餐飲業者提供待用餐提供給有需要的民眾，一方面協助受影響的餐飲店家，一方面也可以讓有困難的民眾可以溫飽。

此次雙溪區公所共媒合了4間店家提供愛心待用餐，其中市區的阿桃小吃每周三中午提供25份便當，大眾餐館每周四中午提供20份便當，蘇義興餐廳每周二、四和五各提供10份的便當，以及魚行里的雙禾民宿每周五中午提供20份的便當，請有需要的民眾前來拿取愛心便當。

雙溪區藍區長表示，目前愛心大平台待用餐整個新北市有300多家業者配合，預計未來整合到1000家以上，雙溪區目前有4家業者配合，除了星期一、六、日三天沒有提供便當之外，其他日子均有提供愛心便當，也希望藉此做到拋磚引玉的效果，可以照顧更多有需要的弱勢朋友，給他們生活上一些幫助。

阿桃越南小吃老闆娘陳金草表示，因為疫情期間大家都很辛苦，所以跟雙溪區公所配合，每個星期三提供25份便當，提供8個星期，總共200盒，幫助自己也幫助有需要的人。

市府的經費有限，但民間的力量無窮，透過愛心待用餐的活動，帶起了拋磚引玉的效果，許多民間愛心人士陸續進行捐款，讓愛心待用餐可以更長久的持續下去，幫助到更多有需要的民眾，有錢的出錢、有力的出力，讓社會的溫暖永續下去。