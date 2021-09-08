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汐止柯子林天然泳池坍方 搶災完成兼顧排水

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路三段的柯子林天然戶外泳池淘空坍方，新北市政府也進行搶災工程，也將排水道一併納入規劃。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路三段的柯子林天然戶外泳池淘空坍方，新北市政府也進行搶災工程，也將排水道一併納入規劃。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路三段的柯子林，有一處天然戶外泳池，吸引不少游泳戲水人潮，前一陣子淘空坍方，所以，新北市政府農業局也進行了搶災工程，而針對泳池有定期放水清理的需求，也將排水道一併納入規劃，搶災工程完工，今(8)日新北市議員廖先翔也到現場關心。

流動的溪水再加上地理環境，上游處形成了百米泳池，吸引不少人到這裡游泳戲水，不過，下方卻在大水不斷沖刷下，前陣子發生淘空坍方的情形，所以，新北市政府也進行搶災工程。

新北市議員廖先翔指出，汐止柯子林是北部相當知名的天然泳池，都是由民間單位進行維護清理整理，前陣子因為天災的關係，泳池的下游有淘空坍方的情形，新北市政府也進場施工改善，只是因為一般的搶災工程可能不會顧及到這邊是泳池的狀態，所以，跟地方期待不太一樣，所以，民眾陳情希望能夠代為協調溝通，希望將泳池的部分也納入設計。

廖先翔表示，因為泳池都要定期的清理，清理時下方就必須要放水，所以，一旁有排水口，而當時搶災時本來是要封起來，地方擔心封起來的話，之後泳池就會慢慢的淤積，沒辦法清理，久了就沒有功用了，所以，就協調工程連同泳池的部分一併整理，現在工程已經完工，都是用既有的土石重新堆砌再用混凝土加固，同時也將排水道做出來，不但泳池需求、生態需求還是河道的安全一併兼顧完成。

汐止

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