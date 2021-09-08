汐科站月台又窄又長很危險 賴品妤促拓寬開缺口

汐科火車站月台寬度太窄且又長，使得民眾經常得走在黃線區，實在很危險，另外，搭車的人多，不少民眾抱怨火車班次太少，所以，今(8)日立委賴品妤就召集相關單位人員現場會勘，除了要求增開班次，也希望能夠規劃將月台拓寬開缺口。

民眾說，搭車都得經過長長的走廊，才能到月台等車，真的走太長了，如果中間能夠開缺口就會好很多，另外，每天搭火車的人也很多，尤其是上下班時間，所以，如果能夠增班就更便民了。

立委賴品妤指出，今天來汐科站主要是會勘兩件事情，第一個就是住汐止的朋友，尤其是汐科站這一帶真的感受很深，那就是上、下班人潮真的是非常洶湧，常有民眾反應班次不夠的問題，那在之前已經跟台鐵協調過，新型EMU900的列車，當時預估運量大概會提升30%-40%，也提出一進台灣就希望能夠加入，現在車來了，再加上汐止的人真的太多了，尤其汐止這幾年來都是新北人口成長前幾名的都市，這次是來討論能不能增班，今天副處長也答應台鐵可以在這裡增班。

賴品妤表示，另一個問題就是人潮真的很多，像汐科站的月台真的非常的狹長，一直覺得有安全上的疑慮，目前會勘的結論是在一個禮拜之內，台鐵會請專業的工程人士來評估月台往外拓寬的問題，因為，今天會勘也有釐清地的產權，應該是屬於公部門的，所以，希望儘快解決汐科站月台拓寬的問題。

至於汐科火車站是不是能夠在中間增開缺口，賴品妤也表示，因為汐科站是全台灣最狹長的火車站，大家都希望中間可以開一個缺口，原來是希望緊急出入口可以改為只出不進的出口，但是今天台鐵說法規上有一點問題需要突破，所以，討論後的結論是必須再另外找專業的人員來評估，在技術上有沒有可能在緊急出入口以外的地方找到工法上可以施工做為新的出口。