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基隆監理站下鄉金山考照 大學新鮮人喜拿駕照

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
基隆監理站到金山區辦理機車在地考照，數十位剛滿18歲大學新鮮人，順利在開學前得以合法上路。 圖／紅樹林有線電視提供
基隆監理站到金山區辦理機車在地考照，數十位剛滿18歲大學新鮮人，順利在開學前得以合法上路。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所體貼金山及萬里地區居民，今年再度與臺北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照，而這次報名考生人數計100人，到考99人，及格59人，及格率59.6%，其中還有數十位剛滿18歲大學新鮮人，順利在開學前得以合法上路。

這次考試受到疫情影響，讓原本每年都在暑期的考試，一直等到疫情趨緩才在九月初辦理，而這個場次報名考生人數金山90人、萬里10人，其中不少剛滿18歲的大學新鮮人來報考，就是希望就近練習、就近考照，可以順利在開學前得以合法上路。

金山區長廖武輝說，鄉親都相當期待一年一度的考照服務，因為居民前往基隆監理站單趟車程就需花費40分鐘，路途遙遠還且須經過車流量大又快的基隆大武崙路段，若是選擇搭車前往，就需花費近2小時的時間，因公所也極力向基隆監理站爭取在金山辦理下鄉考照，免去金萬地區居民遠途奔波及轉車之苦。

市議員周雅玲表示，特別來到考照現場為考生加油，希望未來監理站能多辦理在地考照的服務，藉以便利鄉親，而這次報名考生人數計有100人，到考人數99人，及格人數59人，及格率相當亮眼高達到59.6%，加上現場就可以領取駕照，貼心的服務為在地鄉親創造無限便捷。

金山 監理站 基隆

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