秋節物資缺白米 萬里公所向善心團體募集

每到中秋佳節前夕，萬里區公所都會將善心團體與宮廟普渡法會後捐出來的物資集中，發放給區內需要的弱勢家戶，不過今年受到疫情影響，不少普渡法會沒有舉辦，為此，萬里公所向區內的四宮廟、團體募集白米物資，終於讓秋節發放物資活動順利舉辦。

萬里區長粘雪琴說，這次的秋節物資發放，感謝金山財神廟慈善會、財團法人觀世音慈心會、鎮北宮以及龜吼里萬善祠管理委員會共同捐贈物資，今年疫情衝擊真的有感於大家都備受影響，原本上午九點才開始發放物資的現場，八點一到就出現人潮，可見民眾對於物資的需求迫切。

由金山財神廟慈善會捐贈500個物資禮盒、財團法人觀世音慈心會捐贈白米3500斤、鎮北宮1750斤以及萬善祠1000斤，全都是民生必需品的柴米油鹽，特別暖心的是這些善心團體聽到地方鄉親有需要，全都義不容辭的捐贈，才讓今年的秋節物資發放有滿滿的物資讓弱勢家戶帶回家。