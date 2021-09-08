金山萬里聯合辦DIY彩繪拖鞋 阿嬤：我的拖鞋自己畫水啦

新北新金山區公所今天辦第2屆DIY彩繪拖鞋｢金彩萬千金山萬里Y拖彩繪一夏｣活動，特別聯合萬里區公所共同舉辦，分為4梯次，共有125位65歲以上的長輩以及8位新住民朋友報名參加，大家玩得不亦樂乎。一名阿嬤說「我的拖鞋自己畫，水啦」。

金山區長廖武輝表示，自己相當喜歡用母子鱷魚的Y拖來慢跑，去年第1屆DIY彩繪拖鞋活動深獲長輩們的好評，今年很開心能有機會和龍峰開發有限公司再次合作，讓長輩們活動手指關節及眼力，最重要的是激發創造力、持續學習。

廖武輝說，感謝財團法人新北市金山慈音寺贊助，讓活動順利進行。在現今高齡社會下，老年人口比例逐漸提升，更需要公私協力合作，共同致力於預防及延緩失能照護服務。

陳老生先生表示，從去年疫情開始，大家待在家裡都快悶壞了，他跟太太報名參加，在活動過程中不但能讓長輩放鬆身心，結束後還可以免費將自己DIY彩繪的拖鞋作品穿回家，是個很棒的活動，希望區公所每年都能舉辦。