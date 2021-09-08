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心繫台灣疫情及家人 企業家以母親名義捐贈復康巴士
三重振發實業董事長蔡振發的長媳林秋玉居住在美國加州，因疫情無法返國，心繫台灣疫情及家人，決定委由母親張月英、兒子一同捐贈新北市政府復康巴士，除表達孝心之外，也藉此方式傳達思念。新北市社會局副局長許秀能表示，張月英母女集振發實業在事業有成後，積極回饋地方，令人感受滿滿愛心。
蔡振發年輕時以1台沖壓機創業，年輕時還曾1天工作到17小時，黑手創業、白手成家，使公司從一台小小的沖壓機，到成為研發製作電腦、電子周邊產品的振發王國。 蔡振發事業有成後，也長年贊助三重獨居長輩送餐經費，還曾在2016年、2017年各捐贈1輛復康巴士給新北市政府。
蔡振發長媳林秋玉與丈夫蔡宗元2人長期居住在美國，這次因為疫情關係，林秋玉長期無法回台，相當想念母親及兒子，為表達思念之情，決定以母親名義捐贈復康巴士給市府。林秋玉坦言，會有這個念頭，其實也是受到公婆樂善好施所影響。
林秋玉委由母親張月英、兒子蔡秉臻共同捐車，並由許秀能代表受贈。張月英說，他們在2019年就曾捐過2輛消防災情堪察車，未來也會繼續行善，幫助社會。
許秀能表示，張月英母女還有振發實業蔡姓家族從基層創業，在事業有成後積極回饋社會，慈善傳家，影響後代子孫，此舉令人感動，另外，這輛受贈的復康巴士也是新北市得所受贈的第623輛。
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