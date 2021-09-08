新店寶橋工業區轉型 可蓋高樓大廈與住宅

新北市新店寶橋工業區多為傳統工廠，市府希望升級地方產業並改變都市風貌，推出「新店榮工轉型再生計畫」，提供區內6個單元地主來申請，以獲取最高50%的容積獎勵。地主申請計畫後，可拆除單元內平房工廠，將其中50%改建為高樓大廈，做高知識、高密集的企業總部，另外50%可選做商業區或住宅區，單元二、五都已向市府提出申請，其中單元五明年便可開工。

新店寶橋工業區鄰近北二高新店交流道，東、北側以景美溪為界，西側是中興路、南側為寶橋路，計畫面積21.17公頃，屬乙種工業區，內部大多為平房工廠，產業也是傳統產業，有些工廠早已跟不上時代潮流，逐漸沒落，地方有聲音傳出希望能轉型，市府也從善如流，提出轉型計畫供地主申請。

新店榮工轉型再生計畫將工業區分成6個單元，每個單元地主自行整合後，可向市府申請轉型計畫，只要通過，就能拆除原有的傳統工廠，獲得50%容積獎勵，到時可利用此獎勵興建大樓，進行產業轉型，多餘的空間還可以租給企業作辦公室使用。

新北市都更處更新發展科長易德明指出，由於6個單元內幾乎都是大地主持有土地，只有小部分的零星私人土地，所以在整合上沒有那麼困難，單元二(6.2公頃)及單元五(1.2公頃)的地主們在經過討論後，都已提出相關申請計畫。

易德明表示，單元五的地主在2015年提出申請事業計畫，近期就會審核通過，預計明年會發布實施後，便可動工；單元二在今年6月提出申請，將進入審查程序；另外單元一有60%土地是退輔會的榮工公司所有，依規定，只要公有地超過50%便可走公辦都更程序，後續將由榮工公司來規畫處理。

不過有其他單元地主私下透露，雖然市府的規畫看起來不錯，但要做這麼大的轉型計畫還是需要評估，希望能再觀望一陣子，看看單元二級單元五的變更成果，才會決定要不要申請。

易德明表示，市府會盡快推動單元一、二、五的轉型計畫，相信成果慢慢浮現之後，單元三、四、六的地主也會主動整合申請，期盼能成功完成地方展業升級，同時也能增加大面積的住宅、商業用地。

新北市議員陳儀君表示，新店許多工廠都相當老舊，若能趁這次機會轉型，又增加住宅區、商業區，將有助於地方發展更加繁榮，對此樂觀其成。