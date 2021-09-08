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不想再被叫鬼屋 石門「海灣新城」終於要整修

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
石門「海灣新城」已有40年歷史，全盛時期有300多戶，現在僅剩10多間有人居住。圖／新北市都更處提供
石門「海灣新城」已有40年歷史，全盛時期有300多戶，現在僅剩10多間有人居住。圖／新北市都更處提供

新北市石門「海灣新城」是一棟40年老屋，曾被譽為高級度假社區，後來經過海風侵蝕，建物外觀變調，僅剩10多戶有住人，被戲稱是北海岸三大鬼屋之一；新北市長侯友宜也說，該社區藏汙納垢，還曾發生過命案，完全無人管理。新北市工務局決定找上住戶，協助住戶成立管委會，實施綠美化，並在今年底斥資1000萬替社區拉皮，翻新社區風貌。

石門「海灣新城」總戶數300多戶，緊鄰淡金公路，依山傍海，環境優美。40多年前蓋好後，被視為高級度假社區，吸引不少大企業家置產，但因長期東北季風侵蝕，加上交通不便，居民陸續搬離，最後僅剩下10多戶有人居住，2樓以上玻璃幾乎都被吹毀，破舊不堪，近日還有YouTuber拍攝社區現況影片，點閱率達數十萬。

侯友宜說，自己每次到金山、石門，就看到那棟「鬼屋」，門窗都沒有人鎖，也無人管理，自己還曾到社區辦過命案，裡面住戶都各行其事，連管委會都沒有。

都更處希望改變「青春山海線」風貌，找上住戶溝通多次後，終於獲得居民同意，成立管委會，市府立刻派人至社區前公有地施作草皮植栽、綠美化。

新北市都更處更新發展科長易德明表示，市府將在近期啟動拉皮計畫，會檢測大樓外牆磁磚，上防水漆、塗料，並視覺方式將窗戶破損的地方做美觀處理，全棟社區1至7樓的外觀都會做整體改善，預計明年中完工，將大幅改善社區風貌。

「海灣新城」又被稱為北海岸三大鬼屋之一，新北市斥資1000萬要協助整修。圖／新北市都更處提供
「海灣新城」又被稱為北海岸三大鬼屋之一，新北市斥資1000萬要協助整修。圖／新北市都更處提供

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