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不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

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Delta延燒無檢疫SOP？ 北市議員轟：市府螺絲鬆

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員陳怡君說，新北幼兒園群聚案，目前北市已有多校停課，不過有家長向她陳情，北市府要求居家隔離，沒公文、也沒配套，是否要集中檢疫也一問三不知，家長只能焦慮地被動等候通知。圖／本報資料照片
北市議員陳怡君說，新北幼兒園群聚案，目前北市已有多校停課，不過有家長向她陳情，北市府要求居家隔離，沒公文、也沒配套，是否要集中檢疫也一問三不知，家長只能焦慮地被動等候通知。圖／本報資料照片

新北幼兒園群聚爆發，北市議員陳怡君說，目前台北市已有4區7校停課，不僅造成家長恐慌，還有家長向她陳情抱怨，北市府要求居家隔離，沒公文、也沒配套，是否要集中檢疫也一問三不知，家長只能焦慮地被動等候通知。

有家長說，校方對於疫情無法說明清楚，僅讓學生提早放學並等待消息，對於學生是否需要篩檢以及如何篩檢等程序一問三不知，沒有SOP，讓家長感到十分慌張無所適從。

陳怡君說，她這兩天不斷接獲民眾陳情，她要求市府盡速專案處理，必要時增加人力，針對受影響的學校、師生及家長，建立一套處理的SOP，包括何時PCR快篩、何時居家隔離或集中檢疫應該有一套標準說清楚，避免造成家長恐慌。

對於市長柯文哲昨天說，新北幼兒園群聚，不僅幼兒園，連安親班也有接觸者，目前作法是把確診者送醫院，接觸者全部居家隔離。不過陳怡君接獲不少民眾陳情指出，有學生被告知預防性停課後，市府僅透過衛生局健康中心人員連繫家長要居家隔離或集中檢疫，但後續處置卻是一問三不知，讓家長十分恐慌。

陳怡君說，北北基是生活共同圈，看到新北市幼兒園疫情連環爆，又確診基因定序是Delta，柯文哲市長一點警覺性都沒有，市府不但沒有超前布署，相關處置更是亂無章法。

陳怡君質疑，截至今天下午，北市府至今仍無SOP，後續處理包括何時PCR快篩、何時居家隔離或集中檢疫，北市府消極處置沒有積極作為。議員要求市府應盡速研商相關對策，必要時增加人力，務必中斷這波病毒傳播鏈，避免造成家長及社會大眾的恐慌。

居家隔離 幼兒園

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