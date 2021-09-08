疫苗接種涵蓋率全國第7 嘉義縣長輩迎接8輪AZ造冊接種

嘉義縣疫苗接種涵蓋率達全國第7，下周重啟大型接種站，拚65%涵蓋率，65歲長輩免除平台預約焦慮，衛生局統一造冊通知，同步規畫村里設站接種，校園BNT疫苗23日全國同步開打，1萬6572名符合資格學生將陸續接種，全縣疫苗涵蓋率47%，目前居全國第7，縣長翁章梁勉勵朝65%努力。

因應長輩數位落差，翁章梁向中央爭取長輩造冊接種同意，全縣2萬1679名符合接種第2劑資格長輩，將在15至26日陸續由村里長通知接種，同時衛生局也規畫巡迴村里設站，協調鄰近診所提供服務，民眾可依通知選擇接種地點，呼籲長輩不用擔心，接到通知就去打，目前全縣疫苗涵蓋率已達47%，鼓勵鄉親踴躍接種，朝65%涵蓋率努力。

校園BNT疫苗接種，依序由高中職、五專前三年級、國中學生接種，衛生局印製學生接種須知及意願書，發放各校轉交家長詳閱評估，將在16日回收意願書，學生可在校園接種，或由家長自行上預約平台登記。

23日起全縣10所高中職學校，將由灣橋醫院、慈濟醫院、朴子醫院及衛生所進駐校園開打，全縣1萬6572名符合接種資格學生，將陸續完成接種，中央疫情指揮中心宣布，接種疫苗後如有不良反應，可申請3日疫苗假不列入出缺席紀錄，家長也可申請防疫照顧假。