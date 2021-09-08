快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

憂四鐵共構安全缺評估 「南港之心」環評闖關未過

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市南港區各項公共建設及大型商業開發案陸續進行。圖為南港車站外觀。聯合報系資料照片
台北市南港區各項公共建設及大型商業開發案陸續進行。圖為南港車站外觀。聯合報系資料照片

台北市長柯文哲重要施政「東區門戶計畫」，北市環評大會昨天審議「南港之心案」，由於「南港之心」將興建32及37樓超高大樓，加上位於四鐵共構，多位委員對於施工對捷運台鐵高鐵的軌道安全規畫仍有疑慮及意見，要求開發單位應進一步針對如結構安全、噪音、振動及室內空品等深入評估，環評大會決議，一個月內補充修正後，再送審查。

南港商三特公辦都更案「南港之心」，位於忠孝東路七段、市民大道八段、鄰南港車站所圍街廓，土地為台鐵局所有，基地地處東區門戶計畫核心，由潤泰創新取得最優申請人。基地面積2萬6047平方公尺，將建築1萬5281平方公尺，將興建地上32樓約131.55米高辦公大樓、及37樓131.35米住宅大樓。北市府分得轉運站、會議中心，基地也規畫有辦公空間、商場、住宅等。

環評主席、環保局長劉銘龍提到，目前環說書權責單位，開發階段為潤泰創新、都更中心；營運期間為台鐵局、北市府及住宅管委會，未來營運後，若發生震動噪音等爭議，恐無整合權責單位找不到人處理。過去就常發生捷運高鐵周邊後來蓋大樓，住戶抱怨振動、噪音，應整合一個單位承受環評監督，不然會有權責不明問題。

多位環評委員都認為，基地位處捷運、高鐵、台鐵等四鐵共構，交通安全將會影響非常大，劉銘龍也說，正因地底下有高鐵、台鐵、捷運經過，目前開發單位僅規畫監測，還是應該要進一步評估施工對軌道可能的影響，還有施工期間，台鐵、高鐵、捷運哪些通過，也都要釐清報告。

捷運局代表也提醒，未來開發後，地下樓層將有牆面會緊鄰捷運隧道，開發單位目前並無規畫捷運行駛的噪音及振動評估，過去捷運局常遇到，明明開發審查時都已提醒，捷運已既存，但之後蓋的建物有振動噪音問題，廠商居民入住後才抱怨。

還有委員提出，基地東南方有一處變電站，環說書也要清楚說明未來規畫，否則若開發成住宅，對居民來說，可能會質疑是否有電磁波等問題，開發單位表示，鄰近變電站都是規畫為停車場，住宅會規畫在七樓高以上，並且七樓會有一個大平台，住戶看不到變電站，也會加強變電站的綠化處理。

對於施工對捷運、高鐵、台鐵的影響，開發單位表示，由於基地地處四鐵共構，施工期間會加強監測，包括捷運沉陷量、水平位移量、傾斜量地板傾斜量等監測，也會設定警戒值及行動值，如超警戒值，就會通知捷運局等相關單位；高鐵部分，也會評估車型方向水平角度變位量。

環評委員要求開發單為，應就基地與既有交通設施得相互影響，如結構安全、噪音、振動及室內空品等深入評估，並先洽相關單位確認。

台北市南港區各項公共建設及大型商業開發案陸續進行。圖為南港車站商圈外觀。本報資料照片
台北市南港區各項公共建設及大型商業開發案陸續進行。圖為南港車站商圈外觀。本報資料照片

捷運 高鐵 台鐵

延伸閱讀

台灣火箭10日澳洲升空 發射台附近居民憂噪音

基隆也有聲音照相執法！　分貝值超標被取締最高可罰3600元

國慶連假高鐵加開188班車 連同中秋釋票周五零時開搶

高鐵延伸宜蘭忘了花東？選擇站址應評估將來可以南延

相關新聞

Delta延燒無檢疫SOP？ 北市議員轟：市府螺絲鬆

新北幼兒園群聚爆發，北市議員陳怡君說，目前台北市已有4區7校停課，不僅造成家長恐慌，還有家長向她陳情抱怨，北市府要求居家...

駕駛人注意 台64線小貨車自撞翻車採單線通行

新北市台64線快速道路東向由板橋往新店方向，在23.1公里處今天下午1時許，發生小貨疑似自撞護欄翻車意外，駕駛輕傷送醫，...

新北疫情拉警報 因應中秋人潮跨區宜蘭滾動調整防疫

新北幼兒園群聚持續增加確診病例，面對中秋連假的跨縣市足跡移動頻繁，恐怕不利於病情防範。宜蘭縣衛生局表示，由於宜蘭緊鄰雙北...

國軍持續支援防疫工作 侯友宜贈秋節慰勞金予7駐地部隊

本土疫情近日升溫，各項防疫勤務量也提升，新北市長侯友宜今日特別致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的部隊，感謝國軍弟兄們自本土疫...

松山運動中心、光復市場公廁不合格 北市各罰1200元

為維護公廁清潔品質，台北市環保局今年1至8月共查核2萬4301座次公廁，其中8月查核3218座次，稽查結果，松山運動中心...

國民阿嬤陳淑芳邀民眾投票選礦山事務所長 2位里長對決

新北市立黃金博物館推出「2022礦山事務所所長線上競選活動」，分別由瑞芳區新山里長吳苓芳及瓜山里長張英傑領隊，2位里長除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。