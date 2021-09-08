憂四鐵共構安全缺評估 「南港之心」環評闖關未過

台北市長柯文哲重要施政「東區門戶計畫」，北市環評大會昨天審議「南港之心案」，由於「南港之心」將興建32及37樓超高大樓，加上位於四鐵共構，多位委員對於施工對捷運、台鐵、高鐵的軌道安全規畫仍有疑慮及意見，要求開發單位應進一步針對如結構安全、噪音、振動及室內空品等深入評估，環評大會決議，一個月內補充修正後，再送審查。

南港商三特公辦都更案「南港之心」，位於忠孝東路七段、市民大道八段、鄰南港車站所圍街廓，土地為台鐵局所有，基地地處東區門戶計畫核心，由潤泰創新取得最優申請人。基地面積2萬6047平方公尺，將建築1萬5281平方公尺，將興建地上32樓約131.55米高辦公大樓、及37樓131.35米住宅大樓。北市府分得轉運站、會議中心，基地也規畫有辦公空間、商場、住宅等。

環評主席、環保局長劉銘龍提到，目前環說書權責單位，開發階段為潤泰創新、都更中心；營運期間為台鐵局、北市府及住宅管委會，未來營運後，若發生震動噪音等爭議，恐無整合權責單位找不到人處理。過去就常發生捷運高鐵周邊後來蓋大樓，住戶抱怨振動、噪音，應整合一個單位承受環評監督，不然會有權責不明問題。

多位環評委員都認為，基地位處捷運、高鐵、台鐵等四鐵共構，交通安全將會影響非常大，劉銘龍也說，正因地底下有高鐵、台鐵、捷運經過，目前開發單位僅規畫監測，還是應該要進一步評估施工對軌道可能的影響，還有施工期間，台鐵、高鐵、捷運哪些通過，也都要釐清報告。

捷運局代表也提醒，未來開發後，地下樓層將有牆面會緊鄰捷運隧道，開發單位目前並無規畫捷運行駛的噪音及振動評估，過去捷運局常遇到，明明開發審查時都已提醒，捷運已既存，但之後蓋的建物有振動噪音問題，廠商居民入住後才抱怨。

還有委員提出，基地東南方有一處變電站，環說書也要清楚說明未來規畫，否則若開發成住宅，對居民來說，可能會質疑是否有電磁波等問題，開發單位表示，鄰近變電站都是規畫為停車場，住宅會規畫在七樓高以上，並且七樓會有一個大平台，住戶看不到變電站，也會加強變電站的綠化處理。

對於施工對捷運、高鐵、台鐵的影響，開發單位表示，由於基地地處四鐵共構，施工期間會加強監測，包括捷運沉陷量、水平位移量、傾斜量地板傾斜量等監測，也會設定警戒值及行動值，如超警戒值，就會通知捷運局等相關單位；高鐵部分，也會評估車型方向水平角度變位量。