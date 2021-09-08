北市松山變電所老舊外牆換新裝 彩繪牆成打卡點
位於北市塔悠路上的台電松山變電所肩負著松山地區電力供輸的重任，佇立55年的牆面已現出斑駁的歲月痕跡，北市府攜手台電公司和安平里居民，將數十年不變的老舊圍牆進行彩繪，7月22日彩繪完畢，於今日正完工揭幕，讓河岸景色、楓樹林彩繪牆成新打卡地點。
台北市副市長蔡炳坤表示，原來牆上留下很多斑駁，彩繪計畫從討論到完成，共花了1年時間，過程中因為疫情關係延後，才選擇今天對外宣傳公布，整個城市風貌和行人看見都會耳目一新。
變電所外牆的彩繪主題風格，為河岸及楓樹林交錯景色，並穿插動物增添互動性，讓行人在散步的過程中也能從中尋找樂趣，不僅美化整體都市景觀，成為塔悠路上新的打卡景點。
台電表示，外牆彩繪案經北市議員張茂楠、北市產業發展局、台電台北市區營業處及台北供電區營運處幾番協商，為了成就安平里當地民眾對於撫遠變電所及松山變電所圍牆綠美化的期盼，由台電台北市區營業處辦理塔悠路側圍牆彩繪，為市容美化盡一份心力。
台電說，圍牆綠美化彩繪可為市容展現多元風貌，本次彩繪圖案設計構想是利用當地既有楓樹，結合其四季更迭，另綴飾可愛動物加強畫作活潑感，吸引民眾駐足，使安平里社區多增一處休憩漫步廊道。
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