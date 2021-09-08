新北疫情拉警報 因應中秋人潮跨區宜蘭滾動調整防疫

新北幼兒園群聚持續增加確診病例，面對中秋連假的跨縣市足跡移動頻繁，恐怕不利於病情防範。宜蘭縣衛生局表示，由於宜蘭緊鄰雙北，每天都有人進出互動，最近不排除視疫情狀況，滾動式調整防疫規定，目前所有可能群聚的中秋節活動一律取消，請民眾若有疑似症狀就篩檢。

新北市幼兒園新冠群聚感染事件持續擴大，1名確診幼童的父母雙雙染疫，父親是返台後確診的埃及人，傳出一家人住在板橋某社區大樓，該大樓約有近千人居住。

據了解，這名小朋友是前天公布案16145，而媽媽案16155是昨天公布確診案，爸爸為埃及人，8月返台在檢疫期間都陰性，之後驗出陽性反應，Ct值超過37，同社區的台大醫院麻醉護理師也傳出確診。

昨天新北市篩檢隊進駐大樓展開大規模快篩，今天上午再篩出2名確診案例，該社區大樓已有6例確診，目前持續篩檢中，新北市府決定啟動全面清空，請居住進駐檢疫中心。

新北疫情拉警報，而這波幼兒園群聚中有一名5歲確診童9月5日曾經到宜蘭，去了計程車博物館與摩斯漢堡店，昨天縣環保局與公所展開環境大清消。

宜蘭正密切留意新北的疫情擴散情形，上次5月爆發的疫情是5月9日母親節連假，居民返鄉聚餐增加接觸傳染，面對4天中秋節連假的跨區移動，更不能掉以輕心。