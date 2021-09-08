從印度境外移入！北市1例確診足跡曾到內科咖啡廳、松山區全聯

中央昨天公布8例本土及4例境外移入，其中北市新增2例境外移入、1例本土個案，台北市政府今公布1例從印度境外移入的確診者公共場域活動史，涉及場域包含內湖區瑞光路咖啡店、松山區家樂福及全聯，北市衛生局表示，上述店家均已清消完畢。

中央昨公布國內新增4例境外移入個案，3例為男性、1例為女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別來自印度（案16147）、日本（案16148）、馬來西亞 （案16149）及賴索托（案16156）入境，入境日介於8月13日至9月5日。

衛生局今說明，案16147於9月6日確診，感染源為境外移入，8月28日解除隔離前採檢為陰性，由於需再次出國，因此前往醫院進行採檢結果呈現陽性，Ct值超過30。

案16147曾在9月2日晚間6時30分至8時，待在位於內湖區瑞光路的Dreamers Coffee Roaster，9月4日早上10時至10時20分，短暫停留在松山區八德路四段的家樂福超市台北八德店，9月5日晚間6時至6時15分，短暫停留在松山區光復北路的全聯松山吉祥店。

衛生局表示，個案曾到的店家均已在9月6日完成清消，9月7日停業1天。

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