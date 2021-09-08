疫情捲土重來開學困難多 高思博：要有政治家果斷作為

國內疫情緩和後又突然大爆發，接連出現桃園機師、新北幼兒園群聚感染，國民黨中常委高思博在臉書直播提醒政府除了須慎選疫苗並加速接種，更要提前部署中秋連假，以免群聚而擴散疫情。

高思博今在電台廣播、臉書直播中深入探討這波新冠肺炎的獨特性，他說，從3級警戒到開學，長達3個半月，家長和學生都高度期待開學，回到實體學習，並讓居家生活常態化，但長榮航空機師疫情竟直接衝擊桃園某高職2千多名學生，必須停課；緊接新北板橋某幼兒園又爆發群聚感染，竟多達15名幼兒、老師、家長感染，陽性率高得嚇人。

今年5月疫情大爆發，行政院就批評說人民鬆懈了，這次接連出現群聚案例，又有人議論說再鬆懈了。高思博認為，政府不應有如此的批評，台灣人民主動防疫的觀念和做法遠遠超過美、日等國，非常守規矩和自律，更何況孩童還在學習生活秩序，豈能苛責防疫生活沒做好、沒教好，政府更不是訓導主任，政府自當自我檢討未做到符合人民期待的防疫作為。

高思博認為，政府當前防疫要務是疫苗的對策，首先從未來疫苗施打第1劑或第2劑孰輕孰重考量起，因為這次幼兒園主要感染源的1名教師，已施打過第1劑，卻仍然感染，甚至傳播給幼兒，因此政府應多尊重專家的共識，不要再陷入爭論，趕快為國人施打適當的疫苗，有效防疫。

中秋連假將到，許多人早就籌畫慶祝方式，但這次爆出疫情，未來發展難以預測，人民該如何過節？例如慣常過節必備的烤肉是否延續呢？目前各地政府的對策並不一致，高思博建議大家千萬要忍耐，政府更應該負起責任，切實規畫，好讓人民遵循。

高思博強調，大學也快開學了，但多數大學生都還沒施打疫苗，是否按照計畫接著開學，建議政府及早因應。他也以紐西蘭為例，一旦出現確診，自8月中就直接實施四級警戒，杜絕疫情擴散，如今疫情明顯緩和，台灣應該也要有政治家的果斷防疫作為。