快訊

新北確診Delta病毒！內用、公有場館、據點將關閉

今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

新北林口力行段產專區標售 不限影視業者競標

中央社 / 新北8日電

新北市林口區文化二路二段與信義路的「力行段第四種產業專用區」今天起公告標售，是林口市區難得大面積基地，未來不限影視產業投標，也歡迎企業總部及金融等產業競標。

新北市政府經濟發展局表示，林口區力行段土地案今天起到10月30日止公告標售，是林口難得的大面積方正的基地，廣達1.34公頃，且街廓緊鄰民視總部大樓與林口棒球場，期盼能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，帶動新投資並引進多元化產業。

經發局表示，林口區在市府團隊積極招商下，已吸引民視等國內外知名企業投資進駐，林口媒體園區於109年完成招商作業。其中，三井不動產興建的林口複合式商場已於110年8月正式動工，東森國際及三立影城也辦理相關審查作業中，當地影視產業環境實已完善。

經發局表示，這次公告標售的基地，不侷限於傳統影視產業，而是希望與已完成招商的第2期計畫林口媒體園區相輔相成，招商對象除影視與周邊相關業者外，也適合技術服務業興建企業營運總部與研發、製造，以及金融、資訊服務者興建辦公、試驗及訓練設施，歡迎各界踴躍投標。

林口 民視

延伸閱讀

屏東擋住Delta、為何新北不行？他提問遭打臉：雙北你封封看

幼兒園確診累積21例 侯友宜下午1點坐鎮板橋清空社區

國軍持續支援防疫工作 侯友宜贈秋節慰勞金予7駐地部隊

林口交流道將施工 蔡淑君提補助林口、龜山居民搭機捷

相關新聞

松山運動中心、光復市場公廁不合格 北市各罰1200元

為維護公廁清潔品質，台北市環保局今年1至8月共查核2萬4301座次公廁，其中8月查核3218座次，稽查結果，松山運動中心...

新北疫情拉警報 因應中秋人潮跨區宜蘭滾動調整防疫

新北幼兒園群聚持續增加確診病例，面對中秋連假的跨縣市足跡移動頻繁，恐怕不利於病情防範。宜蘭縣衛生局表示，由於宜蘭緊鄰雙北...

國軍持續支援防疫工作 侯友宜贈秋節慰勞金予7駐地部隊

本土疫情近日升溫，各項防疫勤務量也提升，新北市長侯友宜今日特別致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的部隊，感謝國軍弟兄們自本土疫...

國民阿嬤陳淑芳邀民眾投票選礦山事務所長 2位里長對決

新北市立黃金博物館推出「2022礦山事務所所長線上競選活動」，分別由瑞芳區新山里長吳苓芳及瓜山里長張英傑領隊，2位里長除...

疫後新常態 柯文哲：與病毒共存

台北市昨天新增一例本土確診、兩例境外移入。台北市長柯文哲表示，本土案例是一名孕婦，她的先生今年6月就已經感染確診，該案因...

北市親子帳號綁定 服務升級省麻煩

台北市110學年度推出「校園親子帳號綁定2.0」服務升級，教育局表示，親子帳號綁定流程大幅簡化為4步驟，並提供線上繳費、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。