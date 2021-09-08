新北林口力行段產專區標售 不限影視業者競標

新北市林口區文化二路二段與信義路的「力行段第四種產業專用區」今天起公告標售，是林口市區難得大面積基地，未來不限影視產業投標，也歡迎企業總部及金融等產業競標。

新北市政府經濟發展局表示，林口區力行段土地案今天起到10月30日止公告標售，是林口難得的大面積方正的基地，廣達1.34公頃，且街廓緊鄰民視總部大樓與林口棒球場，期盼能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，帶動新投資並引進多元化產業。

經發局表示，林口區在市府團隊積極招商下，已吸引民視等國內外知名企業投資進駐，林口媒體園區於109年完成招商作業。其中，三井不動產興建的林口複合式商場已於110年8月正式動工，東森國際及三立影城也辦理相關審查作業中，當地影視產業環境實已完善。

經發局表示，這次公告標售的基地，不侷限於傳統影視產業，而是希望與已完成招商的第2期計畫林口媒體園區相輔相成，招商對象除影視與周邊相關業者外，也適合技術服務業興建企業營運總部與研發、製造，以及金融、資訊服務者興建辦公、試驗及訓練設施，歡迎各界踴躍投標。