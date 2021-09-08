快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

國軍持續支援防疫工作 侯友宜贈秋節慰勞金予7駐地部隊

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
六軍團指揮部政戰副主任簡熒宏（右）。圖／新北市民政局提供
六軍團指揮部政戰副主任簡熒宏（右）。圖／新北市民政局提供

本土疫情近日升溫，各項防疫勤務量也提升，新北市長侯友宜今日特別致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的部隊，感謝國軍弟兄們自本土疫情爆發以來就持續支援新北各區防疫工作；六軍團政戰副主任簡熒宏上校強調，疫情嚴重威脅國人之際，國軍支援防疫是職責所在，未來也將持續投入相關工作，作市民堅強後盾。

本土疫情爆發以來，國軍全力支援各區鄰里清消、醫院防疫、篩檢站作業及防疫旅館整備等防疫工作，侯友宜今日特別致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的部隊。

侯友宜指出，疫情瞬息萬變，感謝駐守新北的陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、陸軍機步二六九旅、陸軍第三地區支援指揮部、陸軍第六軍團三三化學兵群、新北市後備指揮部及憲兵指揮部新北憲兵隊等國軍弟兄，從本土疫情爆發以來就日夜不分、駐守前線，捍衛市民安全。

民政局長柯慶忠說，新北在今年5月間有幾區疫情特別嚴重，包含中和、三重、板橋、永和、新店及土城等地，感謝國軍支援防疫各項勤務，英勇身影令人印象深刻。民政局也說，期盼藉著一年一度的秋節勞軍儀式，向國軍表達最高敬意。

簡熒宏表示，感謝市府對軍方的肯定愛護，在疫情嚴重威脅國人生活與生命之際，國軍支援防疫工作是職責也是使命，近日本土疫情再升溫，國軍也將持續投入防疫任務，作新北市民堅強後盾。

侯友宜強調，近來本土疫情升溫，新北啟動強化二級警戒嚴陣以待，呼籲民眾共體時艱，在中秋連假期間禁止公共場所烤肉，並暫停相關慶祝活動。

第三地區支援指揮部政戰主任莊沼渠（右）。圖／新北市民政局提供
第三地區支援指揮部政戰主任莊沼渠（右）。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的國軍部隊，感謝國軍於疫情期間協助防疫。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的國軍部隊，感謝國軍於疫情期間協助防疫。圖／新北市民政局提供

疫情 國軍

延伸閱讀

謝長廷遭影射曾耍特權 管碧玲發文挺：道德勇氣一直在

台大麻醉師確診 侯友宜：與幼兒園家屬住同社區

台新銀力挺新北全運會 推Richart聯名簽帳金融卡

迎戰Delta！侯友宜邀新北18家醫院 3天內開出652病床

相關新聞

松山運動中心、光復市場公廁不合格 北市各罰1200元

為維護公廁清潔品質，台北市環保局今年1至8月共查核2萬4301座次公廁，其中8月查核3218座次，稽查結果，松山運動中心...

國軍持續支援防疫工作 侯友宜贈秋節慰勞金予7駐地部隊

本土疫情近日升溫，各項防疫勤務量也提升，新北市長侯友宜今日特別致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的部隊，感謝國軍弟兄們自本土疫...

國民阿嬤陳淑芳邀民眾投票選礦山事務所長 2位里長對決

新北市立黃金博物館推出「2022礦山事務所所長線上競選活動」，分別由瑞芳區新山里長吳苓芳及瓜山里長張英傑領隊，2位里長除...

疫後新常態 柯文哲：與病毒共存

台北市昨天新增一例本土確診、兩例境外移入。台北市長柯文哲表示，本土案例是一名孕婦，她的先生今年6月就已經感染確診，該案因...

北市親子帳號綁定 服務升級省麻煩

台北市110學年度推出「校園親子帳號綁定2.0」服務升級，教育局表示，親子帳號綁定流程大幅簡化為4步驟，並提供線上繳費、...

江北重劃區 遭垃圾車放生

新北江北重劃區許多新建案陸續落成，住戶也都慢慢搬入，不過有居民向議員反映，目前垃圾車都沒經過重劃區，民眾要倒垃圾還要到幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。