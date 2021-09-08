國軍持續支援防疫工作 侯友宜贈秋節慰勞金予7駐地部隊

本土疫情近日升溫，各項防疫勤務量也提升，新北市長侯友宜今日特別致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的部隊，感謝國軍弟兄們自本土疫情爆發以來就持續支援新北各區防疫工作；六軍團政戰副主任簡熒宏上校強調，疫情嚴重威脅國人之際，國軍支援防疫是職責所在，未來也將持續投入相關工作，作市民堅強後盾。

本土疫情爆發以來，國軍全力支援各區鄰里清消、醫院防疫、篩檢站作業及防疫旅館整備等防疫工作，侯友宜今日特別致贈秋節慰勞金予7個駐軍新北的部隊。

侯友宜指出，疫情瞬息萬變，感謝駐守新北的陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、陸軍機步二六九旅、陸軍第三地區支援指揮部、陸軍第六軍團三三化學兵群、新北市後備指揮部及憲兵指揮部新北憲兵隊等國軍弟兄，從本土疫情爆發以來就日夜不分、駐守前線，捍衛市民安全。

民政局長柯慶忠說，新北在今年5月間有幾區疫情特別嚴重，包含中和、三重、板橋、永和、新店及土城等地，感謝國軍支援防疫各項勤務，英勇身影令人印象深刻。民政局也說，期盼藉著一年一度的秋節勞軍儀式，向國軍表達最高敬意。

簡熒宏表示，感謝市府對軍方的肯定愛護，在疫情嚴重威脅國人生活與生命之際，國軍支援防疫工作是職責也是使命，近日本土疫情再升溫，國軍也將持續投入防疫任務，作新北市民堅強後盾。