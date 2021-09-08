松山運動中心、光復市場公廁不合格 北市各罰1200元

為維護公廁清潔品質，台北市環保局今年1至8月共查核2萬4301座次公廁，其中8月查核3218座次，稽查結果，松山運動中心及公有光復市場不合格，已依違反「廢棄物清理法」第11條並以同法第50條規定，處1200元罰鍰，同時要求限期改善，2件經環保局複查後，已完成改善。

環保局表示，目前疫情警戒標準為二級，運動中心及停車場皆有不少民眾出入，如廁需求高，公廁管理單位應隨時維持廁所清潔，必要時調整廁所清潔維護頻率，提供民眾不髒、不濕、不臭的如廁環境。

另外，因應疫情，民眾使用頻率較高的公廁，環保局已要求各公廁管理單位，應依環保署訂定的公共環境消毒指引確實執行消毒作業，必要時提升消毒頻率，並加強查核，督促北市各公廁做好消毒及清潔，以降低公廁傳播病毒之風險。