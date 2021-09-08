他曾愛玩又亂花錢 日間病房治療後獲傑出校友肯定

26歲的「小川」因父母都是智能障礙的病人，從小由年邁的祖母照顧長大，8年前他因智能障礙及家庭問題，由縣府社會處協助到大千醫療社團法人南勢醫院就醫，診治後在日間病房接受復健治療。剛開始，小川玩心很重，每天都到街上打電動，把賺的復健獎勵金都花光，經醫護人員鼓勵及引導，他漸漸了解家中的困境，也懂得祖母的辛勞，現在他不僅積極參與復建，將復健獎勵金全數交由祖母管理，幫助家中經濟，更因他表現優異，已連續2屆獲得苗栗特殊教育學校傑出校友，讓家人感到欣慰。

大千醫療社團法人南勢醫院日間病房護理長陳雅雯表示，日間病房的治療包含藥物治療（藥物衛教、諮詢、輔導及自我服藥訓練）、心理諮詢、藝術治療（繪畫、舞蹈及音樂治療）、工作訓練（提供如洗衣房、烘焙坊等產業治療訓練）。其中，心理諮詢是透過個別與團體心理治療模式，協助個案因應心身壓力、學習調適情緒、增進自我了解與自我肯定、改善人際行為、提升疾病適應與家庭及社會適應功能，進而獲得獨立生活的最大能力。