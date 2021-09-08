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國民阿嬤陳淑芳邀民眾投票選礦山事務所長 2位里長對決

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供
金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館推出「2022礦山事務所所長線上競選活動」，分別由瑞芳區新山里長吳苓芳及瓜山里長張英傑領隊，2位里長除競選下屆礦山事務所所長，邀請金馬影后陳淑芳擔任礦山事務所榮譽所長，今天起，由陳淑芳邀請民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。

黃金博物館長謝文祥表示，當選人除協助今年礦山藝術季各項活動推廣外，也將號召里民共同規畫明年礦山藝術季。

今年礦山藝術季以「復刻礦山事務所」為主題，邀請金馬影后陳淑芳擔任本屆榮譽所長，主視覺由國寶級釘畫藝術家胡達華創作，國際藝術家王文志創作地景藝術「方舟上的集會所」。

金馬影后陳淑芳7月底接受新北市政府文化局邀請，上山協助拍攝黃金博物館「礦山藝術季」宣傳影片，飾演礦山事務所榮譽所長，在2分鐘短片散發「國民阿嬤」深厚演技實力，吆喝山城鄉親共同參與藝術季活動，目前宣傳片已上架。

投票至9月26日下午17時止，活動期間每人每日有1次投票機會，投票次數越多，獲獎機會越大。抽獎結果在9月28日上午10時於活動官網及粉絲專頁公告。

參加民眾有機會抽中限量120份「收藏礦山藝術季」作品，包括以3D列印製作的礦物仿生動物30隻、以青草祭常被採集的植物所製成的「礦山野草茶帖禮盒」30份、由礦山泥土燒製而成的「山中皿」30個及「礦石菓子店」研發的「礦石酥禮盒」30份等。

民眾只要參與本活動投票，就有機會獲得「收藏礦山藝術季」限量作品，請參考官網：https://www.mineartfestival.com/。

金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供
金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供
金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供
金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供
金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供
金馬影后陳淑芳邀民眾投票，選出下屆礦山事務所所長。圖／黃金博物館提供

礦山 黃金博物館

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