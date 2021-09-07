薆悅酒店野柳渡假館暫停訂房 今起受徵收為集中檢疫所

新北市萬里區「薆悅酒店野柳渡假館」今天在官網發出聲明，今日起配合新北市政府徵收成為「集中檢疫所」。因此飯店自即日起，將全面暫停訂房及餐飲相關業務，成為新北市防疫醫療量能體系的一份子。

薆悅酒店集團今天在官網聲明指出，薆悅酒店野柳渡假館，一直以來為台灣親子渡假指標飯店，長期蒙受國內外旅客的支持與喜愛。近來台灣本島面臨新冠肺炎變種病毒入侵，疫情狀況十分嚴峻，薆悅酒店野柳館為支援政府緊急需要，於今日起配合新北市政府徵收成為集中檢疫所，成為新北市防疫醫療量能體系的一份子。

自即日起，將全面暫停訂房及餐飲相關業務，同時感謝所有薆悅酒店野柳館的工作夥伴、協力廠商及長期支持的顧客們，讓我們一起與醫護同仁站在防疫的最前線，為疫情貢獻。

緊鄰國家級野柳地質公園的，前身為野柳泊逸渡假酒店2017年9月結束營業，2018年薆悅酒店野柳渡假館接手，重新出擊，業者重金禮聘世大運亞洲區主廚領軍，以西式餐點重新詮釋在地海鮮美味，很受歡迎的世大運選手村牛肉麵在這裡也吃得到。

薆悅酒店營運原以日本、韓國及國內旅遊客群為主，並承接喜宴、家庭聚餐、公司行號各型態會議，也積極與野柳地質公園，金山溫泉，朱銘美術館等鄰近景點合作，結合在地文化，提供更豐富的旅程。