觀音山區違章鑄造廠冒黑煙 新北環保局埋伏查獲

新北市環保局近來常接獲民眾通報，五股區民義路的觀音山區有不明空污及燃燒惡臭，經稽查員多日巡查埋伏，終於6日深夜破獲一家非法從事鑄造的違章工廠並開罰。

環保局指出，這家違章工廠隱身山林並於夜晚作業企圖掩人耳目，排放大量濃煙污染空氣品質，當晚在現場埋伏的環保稽查員見狀就進廠展開稽查，當場查獲高達4層樓高的爐具正在運作。

環保局表示，現場作業人員對稽查人員表示正從事鑄造程序，每次作業約熔融1公噸的銑鐵。經查證，這是未領有工廠登記的非法工廠，且廠址疑似涉及占用國有土地，後續將通知權管單位進一步釐清。

環保局表示，這家違章工廠為五金材料製造行業，使用焦炭、廢五金及灰鐵等，將材料以高溫熔融後灌入模具製造成型販售，因作業過程會產生大量粉塵及空氣污染物，依法應裝設空氣污染防制設備並且取得許可文件後始得運作。

環保局表示，當場已依違反空氣污染防制法予以告發，最高可處新台幣2000萬元罰鍰，同時命工廠立即停工。