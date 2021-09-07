群聚幼兒園旁市場人口超密集 新北議員籲改善空間設快篩站

新北爆發幼兒園群聚，讓周遭居民人心惶惶，新北市議員何博文指出，「群聚幼兒園」緊鄰人口密集市場，市府應該做相關動線安排、完善空間、設快篩站；新北市場處強調，三級警戒以來都沒有鬆綁市場的相關防疫規範，快篩站也都沒撤，鼓勵攤商就近快篩。

何博文指出，新北某群聚幼兒園的所在地，除旁邊就是土地公廟外，還鄰近人潮眾多的傳統市場，而現場狀況來看，巷弄非常狹窄、人口十分密集，擺在出入口告示防疫措施的牌子形同虛設。

何博文還說，該地區與群聚幼兒園家長及孩童的地緣性很高，另外也還有很多學校在附近，更有捷運站，因此市府應該針對該地做相關動線安排，並完善空間，更甚至設置快篩站，以方便民眾就近篩檢，這些措施「事不宜遲」。

市場處強調，市府都有要求市場做好人流管制、實聯制、消毒等防疫措施，該市場也有自治會協助執行，措施自三級警戒後都沒有鬆綁，而目前各社區快篩站都沒有撤點，市場處也持續鼓勵攤商們就近快篩。