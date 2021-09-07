江北重劃區住戶遭垃圾車「放生」 環保局承諾月底解決

新北江北重劃區許多新建案陸續落成，住戶也都慢慢搬入，不過有居民向議員反映，目前垃圾車都沒經過重劃區，民眾要倒垃圾還要到幾百公尺外的舊市區，相當困擾；新北環保局承諾，九月底開始，每周二、五、六共三天前來收垃圾；新北市議員葉元之則說，重劃區未來會有大批人口搬入，希望市府在相關配套上要整體考量。

板橋江北重劃區近年有大量建案，住戶也陸續搬入，不過除有些地點聯外道路狹窄外，近來還有住戶反應垃圾車都只經過舊市區，讓他們倒垃圾很不方便。

柏克萊公園社區主委黃銘標表示，目前垃圾車僅有行經舊市區一帶，離社區大約400公尺，所以居民不可能走過去倒，過去都自行請清潔公司處理垃圾，但費用卻越來越高，從每公斤5元漲到8. 5元，像上個月的處理費就將近10萬元。

葉元之表示，最近有焚化爐在歲修，所以導致能處理的量變少，業者不可能自行吸收成本，且面對此情況也只能以價制量，所以昨天才召開協調會，讓環保局及住戶能溝通一下，以解決問題。

黃銘標指出，經協調會後，環保局承諾未來每周二、五、六共三天前來收垃圾，並在九月底啟動，但社區大概有300戶左右，目前已經入住七成，還是會擔心無法處理好所有垃圾，希望能有更多天來收。

環保局坦言，該社區最近的循線收運點距離約300公尺，社區清潔工將垃圾推至該處有困難，而江北重劃區目前也皆無垃圾收運點，環保局板橋區隊承諾，在9月底前會在重劃區適當位置設置一處定時定點收運，因目前垃圾量不多，暫規劃一週收運三天停留時間約10分鐘，以利附近社區交付垃圾。環保局人員現場也說，若真的需求有達到要增加也可反映，環保局會來配合隨時調整，做彈性處理。