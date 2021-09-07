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幼園爆群聚 游淑慧嘆：最無助是25至45歲疫苗孤兒家庭
新北幼兒園群聚擴大，目前感染源仍不明，台北市議員游淑慧今天在臉書表示，最無助的是25到45歲的年輕父母小家庭，因這個年齡層父母，很多根本還沒輪到第一劑疫苗，而他們的小孩可能都是12歲以下，也無法施打疫苗，「這個才可怕」。
游淑慧說，這樣的家庭最弱勢，幾乎是毫無防護力的「疫苗孤兒家庭」。游說，小孩子會到校園群聚、父母必須要到職場工作，一旦有社區擴散鏈， 後果難以想像。
游淑慧提到，她7月時就主張，25至40歲也要趕快施打疫苗，因為他們要工作、要照顧小孩、也要照顧父母。尤其別忘了，之前台灣有大半的確診病例，都來自家戶內感染。
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