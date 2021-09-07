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玻璃酒瓶裝飾 汐止江北橋頭美化添環保創意

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里長謝祚敏將搜集的玻璃空瓶，發揮環保創意綠美化。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里長謝祚敏將搜集的玻璃空瓶，發揮環保創意綠美化。 圖／觀天下有線電視提供

廢物再利用，只要用點巧思，就能讓環境變美，汐止區江北里利用高速公路邊坡，營造成一座小花園，而一直以來，也都走環保路線，里長謝祚敏將一些資源回收場，人家不要的安全帽、保特瓶，通通拿來造景，最近里長再將搜集的玻璃空瓶，發揮環保創意綠美化

江北里長謝祚敏說，在江北橋頭邊坡綠美化，最前面的春字是新創意的圖騰，過去做的是將存的安全帽、保特瓶，只是後來發現保特瓶年久氧化了，所以，才想說乾脆用玻璃空瓶取代，另外，之前是鋪地毯，但是會長很多雜草，所以，現在乾脆鋪設水泥，並且全部會再粉刷油漆，當然，週邊還會有花草樹木點綴裝飾，就是一個很漂亮的圖騰呈現在大家眼前。

將一些資源回收場，人家不要的安全帽、玻璃瓶，通通拿來造景，疫情期間不閒著，有空的時候就來做一點，現在新的環保創意雛形出來，另外，中間平面空間，也又規劃區隔出了三個長形花台，種的植物也都有吉祥含意。謝祚敏說，隔出了三個區，首先是鳳梨取其旺旺來的含義，而中間則是日日春，再來則是金針花，金針花收成還能為志工、里民們加菜。

謝祚敏表示，在江北橋過來道路上的大樹，也都養了蝴蝶蘭，是和志工們一起研究的，採購一些植栽，每年不斷增加種植，還有一些是里民提供的，這三年就種了至少五、六百株，也很感謝志工們一起維護澆水照顧，會持續用環保、創意綠美化，讓環境越來越好。

綠美化 汐止

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