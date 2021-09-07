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淡水兒童公園設備全 設親子廁所好方便

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水兒童公園設備完善的親子廁所完工，也讓民眾相當方便。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水兒童公園設備完善的親子廁所完工，也讓民眾相當方便。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市鎮當中的兒童公園，使用率相當高，但民眾要上廁所，只有角落的一處流動公廁可用，環境相當簡陋，相當不方便，因此市議員鄭宇恩爭取將這一處的廁所重新整理，目前已成為設備完善的親子廁所，也讓民眾相當方便。

淡水區新市鎮當中的兒童公園，是鄰近住戶親子休憩的好場所，無論是平假日都有許多的家長帶著孩子來到這裡，遊玩大象滑梯，還有符合標準的特色遊具，平常也有長者來這裡使用體健設施，但有民眾反應，這裡要上廁所，只有角落的一處流動公廁，但環境相當簡陋。

市議員鄭宇恩表示，這一座公園雖然佔地不大，不過裡頭的設施場地相當齊全，希望能夠改造公廁環境，而如今廁所也已經完成，未來可以使用裡頭的設備，包括了換尿布台座，適合兒童的馬桶座等等讓家長都非常方便。

區公所主祕徐天平表示，這一座親子廁所，不僅是設備非常齊全，也可以讓來公園玩的兒童放心使用，裡面照明也改善許多，加強通風避免有異味產生，也希望大家可以

淡水 親子

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