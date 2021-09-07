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廢水場活化 汐止長青里盼復育蓋斑鬥魚

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區五指山淨水場，裡頭有一個淨水池廢棄沒在用，長青里希望能夠活化來復育蓋斑鬥魚。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區五指山淨水場，裡頭有一個淨水池廢棄沒在用，長青里希望能夠活化來復育蓋斑鬥魚。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長青里一直在推廣復育蓋斑鬥魚，所以，針對里內有一座已經荒廢了25年的五指山淨水場，裡頭有一個淨水池廢棄沒在用，地方就希望能夠活化利用，復育蓋斑鬥魚，所以，今(7)日現場會勘，在討論後，也將把地方需求帶回去研議可行性。

長青里長陳建興說，當初這邊是要做簡易自來水場，在沒有使用下，剛好有一個集水區，希望能夠提供給里辦公處養蓋斑鬥魚，蓋斑鬥魚是專門吃蚊子的幼蟲，可以預防登革熱，希望在閒置的情形下讓地方使用，當然如果未來不用了，會恢復原狀。

汐止區公所民政課長林玉偵表示，一直以來陳里長都在推廣復育蓋斑鬥魚，預防登革熱，那這次他找到自來水場的這個點，也很感謝自來水公司今天也來參加會勘，討論後會把地方需求帶回去研議，如果可以的話，對於里民來說是非常好的消息。

目前淨水場裡除了二層樓的辦公廳舍，包括分水井、沈澱池、快濾桶、清水池，都是從做好了一直放到現在沒使用過，再加上用地上千坪，一直荒廢很可惜，沈殿池是不是能夠用來復育蓋斑鬥魚，水公司也將把地方需求帶回去，評估可行性。

汐止 登革熱 蚊子

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