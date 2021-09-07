快訊

評／國民黨主席辯論會 張亞中恐成最大贏家？

機師兒染疫…北科附工居隔師生二採 檢驗結果出爐

淡水文旦柚甜美豐收 柚農憂疫情滯銷

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
水柚子甜度與水份都在水準之上，不過今年受疫情影響，柚農擔心會銷不出去，讓一整年的心血都白費。 圖／紅樹林有線電視提供
水柚子甜度與水份都在水準之上，不過今年受疫情影響，柚農擔心會銷不出去，讓一整年的心血都白費。 圖／紅樹林有線電視提供

今(7)日是二十四節氣當中的白露，除了代表季節漸漸告別酷暑之外，因為再過2個星期就會來到中秋節，而現在也是柚子文旦成熟的時節，淡水農會來到柚農柯進益的家中，關心柚子收成狀況，今年的淡水柚子甜度與水份都在水準之上，不過今年受疫情影響，柚農擔心會銷不出去，讓一整年的心血都白費。

柚農柯進益過去曾經代表淡水多次參加新北市文旦柚甜度比賽，多次拿下好成績，而眼前這些滿滿的柚子，就在白露前採收完成，經過一整年的細心照顧，每顆柚子都不灑農藥，使用套袋的方式來防蟲害，就是希望讓大家吃柚子也可以吃的健康。

淡水農會總幹事高忠表示，淡水柚子產區有30公頃，每年產60萬台斤，品質相當講究，甜度經過實測都有在11到12度之間，水份也足夠，但今年擔心受到疫情影響，中秋送禮的人也逐漸變少，連帶文旦柚的銷售也都影響到農民的收入，因此農會也希望大家可以多多支持在地柚農，來行銷在地出產的好品質文旦柚。

淡水 文旦 農會

延伸閱讀

白露台東文旦上市 放到中秋節食用更美味

淡北道開說明會 淡水民代要求新北市府硬起來

影／老司機也暈車 「小姐姐」搭一趟小黃竟撩叔掏萬元

影／苗栗文旦柚進入產期 今年減產更搶手

相關新聞

幼園爆群聚 游淑慧嘆：最無助是25至45歲疫苗孤兒家庭

新北幼兒園群聚擴大，目前感染源仍不明，台北市議員游淑慧今天在臉書表示，最無助的是25到45歲的年輕父母小家庭，因這個年齡...

中秋節鄰里活動多 黃珊珊：北市無公辦群聚活動

新北爆發幼兒園群聚擴大，不過因中秋節快要到了，台北市本周開始，各行政區也傳出有多場里鄰中秋活動，甚至單一行政區就有超過3...

北市開放河濱烤肉？柯文哲：神經要大條 時到時擔當

新北某幼兒園群聚感染擴大，包括新北在內，許多縣市陸續宣布今年不開放河濱公園烤肉，不過台北市遲未宣布。台北市長柯文哲今天表...

網傳新北停課名單 侯友宜斥：不實！移交警方調查

因應新北疫情止跌回升，網路上有流出家長群組公布新北市停課名單，牽扯到板橋、中和、新莊與三重等區，市長侯友宜記者會上嚴正強...

疫情後新常態 柯文哲：下令市府會議不准延遲

台北市長柯文哲昨天提到，防疫戰術他贊成採美國的戰略，讓每個人打完2劑疫苗後就不管制，北市議員林穎孟則質疑，打完2劑後就不...

金山機車在地考照貼心 六成考生獲駕照很多大學新鮮人

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照，今天場次報名考生人100人，到考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。