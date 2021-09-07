淡水文旦柚甜美豐收 柚農憂疫情滯銷

今(7)日是二十四節氣當中的白露，除了代表季節漸漸告別酷暑之外，因為再過2個星期就會來到中秋節，而現在也是柚子文旦成熟的時節，淡水農會來到柚農柯進益的家中，關心柚子收成狀況，今年的淡水柚子甜度與水份都在水準之上，不過今年受疫情影響，柚農擔心會銷不出去，讓一整年的心血都白費。

柚農柯進益過去曾經代表淡水多次參加新北市文旦柚甜度比賽，多次拿下好成績，而眼前這些滿滿的柚子，就在白露前採收完成，經過一整年的細心照顧，每顆柚子都不灑農藥，使用套袋的方式來防蟲害，就是希望讓大家吃柚子也可以吃的健康。

淡水農會總幹事高忠表示，淡水柚子產區有30公頃，每年產60萬台斤，品質相當講究，甜度經過實測都有在11到12度之間，水份也足夠，但今年擔心受到疫情影響，中秋送禮的人也逐漸變少，連帶文旦柚的銷售也都影響到農民的收入，因此農會也希望大家可以多多支持在地柚農，來行銷在地出產的好品質文旦柚。