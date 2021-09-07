快訊

評／國民黨主席辯論會 張亞中恐成最大贏家？

機師兒染疫…北科附工居隔師生二採 檢驗結果出爐

行動加油車終恢復服務 雙溪區民眾盼有加油站

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
中油行動加油車整整90天停止服務，現在終於恢復了加油，雙溪區民眾仍盼設加油站，才能解決問題。 圖／觀天下有線電視提供
中油行動加油車整整90天停止服務，現在終於恢復了加油，雙溪區民眾仍盼設加油站，才能解決問題。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區沒有加油站，民眾全靠每周二的中油行動加油車才能加油，但是6月起中油進行油車的機具更新，整整90天停止服務，現在終於在8月31日起恢復了加油服務，讓民眾免去要到10公里外貢寮區才能加油的麻煩，但民眾仍盼設加油站，才能解決問題。

每個星期二中油的加油車都會到雙溪服務，但是從6月開始，中油的加油車進行了加油機具的更新汰換，所以停止服務了90天，導致雙溪區的民眾都只能到澳底或福隆去加油，非常的不方便，所幸中油的加油車自8月31日開始恢復加油服務，加油車剛到就有民眾陸陸續續前來加油。

民眾也表示，加油車終於來了，不然要到貢寮加油真的很遠、很麻煩，希望能設加油站，解決偏鄉民眾的痛苦。

加油車停止服務的90天期間，在立委和議員及市府的協助下，中油停止服務的期間是採取販售8公升的油桶給雙溪民眾，現在加油車恢復服務，民眾儘快將之前的油桶拿來歸還並取回押金，9月15日後就必須自行前往中油八堵站退款了。

雙溪區公所秘書室主任劉仲秋表示，中油公司為了提升加油服務品質進行機具汰換維修作業，這段期間採用油桶的方式或許造成了民眾的不方便，目前從8月31日起恢復正常加油，民眾可多加利用。

現在中油的加油車服務是每個星期二的11點到下午1點在共和里台電服務所旁的天橋下，下午1點20分到2點在牡丹里慶雲宮前，請民眾多加利用，一周一次的服務，民眾都會攜帶儲油桶前來加油，但也請民眾要妥善保管，確保安全。

中油 加油站 雙溪區

延伸閱讀

中油桃園煉油廠捐防疫物資 關懷華山基金會長輩

台積電在高雄煉油廠舊址打造奈米重鎮？中油、市府回應

加油站攔車桿遭撞歪 警方一查原來「熊貓」撞的

Gogoro Network取得中油2021電池交換站標案全數站點 擴展武嶺等熱門景點換電需求

相關新聞

幼園爆群聚 游淑慧嘆：最無助是25至45歲疫苗孤兒家庭

新北幼兒園群聚擴大，目前感染源仍不明，台北市議員游淑慧今天在臉書表示，最無助的是25到45歲的年輕父母小家庭，因這個年齡...

中秋節鄰里活動多 黃珊珊：北市無公辦群聚活動

新北爆發幼兒園群聚擴大，不過因中秋節快要到了，台北市本周開始，各行政區也傳出有多場里鄰中秋活動，甚至單一行政區就有超過3...

北市開放河濱烤肉？柯文哲：神經要大條 時到時擔當

新北某幼兒園群聚感染擴大，包括新北在內，許多縣市陸續宣布今年不開放河濱公園烤肉，不過台北市遲未宣布。台北市長柯文哲今天表...

網傳新北停課名單 侯友宜斥：不實！移交警方調查

因應新北疫情止跌回升，網路上有流出家長群組公布新北市停課名單，牽扯到板橋、中和、新莊與三重等區，市長侯友宜記者會上嚴正強...

疫情後新常態 柯文哲：下令市府會議不准延遲

台北市長柯文哲昨天提到，防疫戰術他贊成採美國的戰略，讓每個人打完2劑疫苗後就不管制，北市議員林穎孟則質疑，打完2劑後就不...

金山機車在地考照貼心 六成考生獲駕照很多大學新鮮人

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照，今天場次報名考生人100人，到考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。