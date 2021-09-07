行動加油車終恢復服務 雙溪區民眾盼有加油站

新北市雙溪區沒有加油站，民眾全靠每周二的中油行動加油車才能加油，但是6月起中油進行油車的機具更新，整整90天停止服務，現在終於在8月31日起恢復了加油服務，讓民眾免去要到10公里外貢寮區才能加油的麻煩，但民眾仍盼設加油站，才能解決問題。

每個星期二中油的加油車都會到雙溪服務，但是從6月開始，中油的加油車進行了加油機具的更新汰換，所以停止服務了90天，導致雙溪區的民眾都只能到澳底或福隆去加油，非常的不方便，所幸中油的加油車自8月31日開始恢復加油服務，加油車剛到就有民眾陸陸續續前來加油。

民眾也表示，加油車終於來了，不然要到貢寮加油真的很遠、很麻煩，希望能設加油站，解決偏鄉民眾的痛苦。

加油車停止服務的90天期間，在立委和議員及市府的協助下，中油停止服務的期間是採取販售8公升的油桶給雙溪民眾，現在加油車恢復服務，民眾儘快將之前的油桶拿來歸還並取回押金，9月15日後就必須自行前往中油八堵站退款了。

雙溪區公所秘書室主任劉仲秋表示，中油公司為了提升加油服務品質進行機具汰換維修作業，這段期間採用油桶的方式或許造成了民眾的不方便，目前從8月31日起恢復正常加油，民眾可多加利用。

現在中油的加油車服務是每個星期二的11點到下午1點在共和里台電服務所旁的天橋下，下午1點20分到2點在牡丹里慶雲宮前，請民眾多加利用，一周一次的服務，民眾都會攜帶儲油桶前來加油，但也請民眾要妥善保管，確保安全。