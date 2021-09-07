疫情後新常態 柯文哲：下令市府會議不准延遲

台北市長柯文哲昨天提到，防疫戰術他贊成採美國的戰略，讓每個人打完2劑疫苗後就不管制，北市議員林穎孟則質疑，打完2劑後就不管制？「柯市長別鬧了，打完兩劑還是要戴口罩、做疫調，疫苗只有防重症，沒有防傳染。」對此，柯文哲今天回應，他的意思是「打滿兩劑疫苗後，放寬管制，這不是與病毒共存？」

柯文哲說，他很強調邏輯，他的意思就是「打滿兩劑疫苗後，放寬管制，這不就是與病毒共存？」當美國、英國、以色列、新加坡都是這個戰略，這應該是比較對的打法，他當台北市長，本來想說周一、三、五才開記者會，其他不要開，但現在還是被拉出來，因為一下子疫情新北又到台北。

柯文哲提到，不要幻想，這個病毒完全沒有，就是放棄清零目標，將新冠流感化。

柯說，為了疫情後的新常態，北市府已經盡量做到「下令所有會議不准延遲」，包括文資、環保會議等，所有會議通通不准延遲，他相信中央到地方，他猜應該很多會議都延遲到，但他認為，還是要讓國家正常運作，不要幻想沒有病毒，跟以前一樣，太困難，就是要與病毒共存。