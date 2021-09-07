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憂預防性停課不夠 新北議員籲擴大停課、緊盯才藝班

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員黃俊哲。圖／取自黃俊哲臉書
新北市議員黃俊哲。圖／取自黃俊哲臉書

新北幼兒園群聚引發許多家長擔心，新北市議員黃俊哲認為，市府應該做到「滴水不漏」，根據學生活動範圍擴大停課班級數，同時了解有無孩童及家長參與才藝班及跨區移動；新北市議員葉元之認為，不該貿然擴大停課，應從校園防疫及第二劑疫苗施打兩面向著手；市府則強調，會依照現行停課標準，且目前確診是出現在單一幼兒園中，而非普遍在不同幼兒園出現，請市民放心。

黃俊哲表示，新北應該讓超前部署做到「滴水不漏」，像今日有部分學校預防性停課，但市府應該「評估學生校內活動範圍」，擴大停課班級數。

黃俊哲呼籲，市府該公布「幼兒園確診者」足跡，尤其更要注意是否有孩童家長參與才藝班及跨區移動，不能只將目光只鎖定在特定區域。

黃俊哲還說，除確實做好大清消外，市府應該要讓里長和基層一線人員得知相關消息，才能協助公家單位進行相關作業，甚至進一步將相關資訊「透明化」，以防大賣場因民眾恐慌及預期心理，再度上演群聚事件。

葉元之認為，現在防疫應該從兩面向著手，第一是強化幼兒園及學校的防疫措施，第二則是盡快讓教保員施打第二劑疫苗，中央應該先調一部分疫苗給新北，全新北的教保員也就8000多個，應該不難。

葉元之強調，目前校園好不容易恢復正常生活，不應該動不動停課，關鍵還是防疫措施及第二劑疫苗，也呼籲市長侯友宜要強硬要求中央儘速撥出第二劑給新北。

新北教育局副局長劉明超強調，仍會依照現行停課標準，也就是校園內1例確診，就讓全班及被匡列者停課14天，全校預防性停課3天；校園內有2例則全校停課14天；教育局會持續針對環境清消及衛生教育做加強，也呼籲若有任何疑慮就去做篩檢。

新北副市長劉和然也說，這次確診都集中在單一幼兒園中，而並非普遍在不同幼兒園出現，市府未來會持續追蹤，請市民放心。另外他還說，針對Delta病毒株，校園內只要有1例，就會全校停課14天。

新北市議員黃俊哲呼籲新北市府，在校園防疫上要讓超前部署做到「滴水不漏」。圖／取自黃俊哲臉書
新北市議員黃俊哲呼籲新北市府，在校園防疫上要讓超前部署做到「滴水不漏」。圖／取自黃俊哲臉書

停課 幼兒園

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