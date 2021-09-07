推廣疫後新商機 新北辦2021國際視訊媒合13國廠商

新北市經發局為創造疫後零接觸商機，今日下午以全視訊方式舉辦「2021新北市國際視訊採購商洽會」，聚焦「運動科技」、「防疫科技」、「5G/AIoT(人工智慧物聯網)」及「綠色能源」四大產業。新北市副市長謝政達也在現場推銷13項歷年熱銷、以及近期詢問度高的產品，盼帶領業者突破疫情困境，搶佔全球後疫新商機。

謝政達表示，國際採購商洽會今年邁入第9個年頭，去年成功締造18.5億佳績，今年首度將「運動科技」納入商洽主題，並以全視訊舉辦媒合商洽活動，邀集13國36家海外買家與150家國內業者商洽對接，預估創造至少12億以上媒合成效。

經發局指出，本次採洽會為期兩天，邀請美國、巴西、英國、希臘、義大利、澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印度、斯里蘭卡及中國大陸等13國買主參與，包括越南龍頭電信業者(Viettel Group)、日本七大綜合商社之一的住友商事株式會社及全球前十大IT服務供應商富士通株式會社等。

經發局指出，疫情除帶動宅經濟的發展，市府也在此時看到了運動、生活和產業彼此互相整合的重要性，今年活動現場也特別設置體育展示區，體現新北運動產業的強大軟硬整合實力。

經發局表示，新北將持續將優秀的廠商、品牌推廣到全世界，協助業者建立持續經營投資的信心。透過線上交流洽商，不僅將新北產業的能量傳遞至海外，也讓國際業者也對台灣的產業與經濟能量，共同重啟疫後產經新動能，開創疫後經濟新局面。