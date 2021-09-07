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北市開放河濱烤肉？柯文哲：神經要大條 時到時擔當

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
許多縣市陸續宣布今年不開放河濱公園烤肉，不過台北市遲未宣布。柯文哲今表示，「我們神經線要更大條一點」，「時到時擔當，無米才煮番薯湯(台語)」，若要他預測兩周後怎麼做，就會趨向保守。圖／北市府提供
許多縣市陸續宣布今年不開放河濱公園烤肉，不過台北市遲未宣布。柯文哲今表示，「我們神經線要更大條一點」，「時到時擔當，無米才煮番薯湯(台語)」，若要他預測兩周後怎麼做，就會趨向保守。圖／北市府提供

新北某幼兒園群聚感染擴大，包括新北在內，許多縣市陸續宣布今年不開放河濱公園烤肉，不過台北市遲未宣布。台北市長柯文哲今天表示，新常態很重要精神，就是「我們神經線要更大條一點」，「時到時擔當，無米才煮番薯湯（台語）」，若要他預測兩周後怎麼做，就會趨向保守。

對於今年中秋節開不開放河濱公園烤肉？柯文哲昨天曾表示，下周一再宣布，不過因各縣市陸續宣布不開放，柯文哲再度被問到，台北市要不要開放？柯文哲說，慢慢地，全台灣人民都要開始習慣「比較接近再來做決定」。甚至他自己也有反省，如果重來一遍，其實今年台北燈節應該要辦。

柯文哲說，「當疫情來勢洶洶，是這樣就結束？還是整個散開？你現在問我，我也不知道，若要我預測兩周後怎麼做，就會趨向保守。」

柯文哲說，有人曾問他，怎麼跨年敢辦，台北燈節不敢辦？柯說，因為跨年是當天早上決定當天晚上要不要辦，決定時間很短，他用當時的資料決策12小時以後的活動，但當時要他決策45天之後的台北燈節，要不要辦，已超過他醫學的能力，也不可能。

柯文哲說，時間越近越好預測，時間越遠越難預測，若都要百分之百，就會越來越保守，若從來一遍，當時大家不要逼他，不要在45天之前就決定台北燈節要不要辦，若是三天前做決定，也許台北燈節就辦下去。

柯說，所以他的結論是，新常態很重要精神，就是「我們神經線要更大條一點」，「時到時擔當，無米才煮番薯湯（台語）」，大家要有這樣的心理素質，對他來說是很容易，他本來就是外科醫師，過慣這種生活，但一般老百姓不太習慣，要慢慢去適應。

柯文哲 北市

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