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網傳新北停課名單 侯友宜斥：不實！移交警方調查

聯合報 / 記者張哲郢江婉儀／新北即時報導
侯友宜澄清，網路流傳的停課名單是假訊息，呼籲民眾勿製造恐慌，否則最高可開罰300萬。圖／取自侯友宜臉書
侯友宜澄清，網路流傳的停課名單是假訊息，呼籲民眾勿製造恐慌，否則最高可開罰300萬。圖／取自侯友宜臉書

因應新北疫情止跌回升，網路上有流出家長群組公布新北市停課名單，牽扯到板橋、中和、新莊與三重等區，市長侯友宜記者會上嚴正強調，這是不實訊息，故意製造大家恐慌，會移交給警方調查，依法最高可罰300萬元。

副市長劉和然表示，受到這次疫情波及，總計5校共4327名孩童預防性停課，他也重申停課標準，若是Alpha病毒，1例全班停課14天，全校預防性停課3天並清消，2例以上全校停課14天。

而面對Delta變異株，劉和然表示，只要有1例確診，全校就會停課14天。對於網路上流傳的停課名單，侯友宜指控，這是不實消息，會交給警察局調查，最高依傳染病防治法可開罰300萬元，希望在疫情嚴峻時不要用假訊息製造恐慌。

停課 疫情 侯友宜

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