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金山機車在地考照貼心 六成考生獲駕照很多大學新鮮人

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供
金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照，今天場次報名考生人100人，到考99人，及格59人，及格率59.6％，其中有很多剛滿18歲大學新鮮人，順利在開學前拿到駕駛，得以合法上路都非常高興。

金山區長廖武輝今天表示，金山地區居民前往基隆監理站單趟車程就需花費40分鐘，路途遙遠還且須經過車流量大又快的基隆大武崙路段，若民眾選擇搭車前往，則需花費近2小時的時間多重轉車，因此向基隆監理站爭取在金山在地考照，以免去金萬地區居民遠途奔波及轉車之苦。

在地考照很熱門，金山萬民眾都搶著報名，區公所人員全力協助指導，考照日前每晚現場指導考生的「機車教練」賴姓員工說，路試能通過真的沒有秘訣，靠的就是平時不斷的練習，有不少年輕人都來考。

金山區公所表示，這次考照報到率超過九成，通過率6成，艷陽烈日依舊不減民眾的熱情參與，大家都對這項「方便」的服務感到格外的貼心。

廖武輝提醒，雖然考取駕照得合法上路後，仍要遵守道路交通安全規則，保護自己也保護他人安全。

今天新北市議員周雅玲到場為考生打氣加油，她恭喜順利考取駕照的考生，也貼心提醒有駕駛才能安全上路，希望監理站能多辦理在地考照的服務。

金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供
金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供
金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供
金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供
金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供
金山機車在地考照貼心，六成考生獲駕照很多大學新鮮人。圖／金山區公所提供

金山 監理站

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