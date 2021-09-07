金山機車在地考照貼心 六成考生獲駕照很多大學新鮮人

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照，今天場次報名考生人100人，到考99人，及格59人，及格率59.6％，其中有很多剛滿18歲大學新鮮人，順利在開學前拿到駕駛，得以合法上路都非常高興。

金山區長廖武輝今天表示，金山地區居民前往基隆監理站單趟車程就需花費40分鐘，路途遙遠還且須經過車流量大又快的基隆大武崙路段，若民眾選擇搭車前往，則需花費近2小時的時間多重轉車，因此向基隆監理站爭取在金山在地考照，以免去金萬地區居民遠途奔波及轉車之苦。

在地考照很熱門，金山萬民眾都搶著報名，區公所人員全力協助指導，考照日前每晚現場指導考生的「機車教練」賴姓員工說，路試能通過真的沒有秘訣，靠的就是平時不斷的練習，有不少年輕人都來考。

金山區公所表示，這次考照報到率超過九成，通過率6成，艷陽烈日依舊不減民眾的熱情參與，大家都對這項「方便」的服務感到格外的貼心。

廖武輝提醒，雖然考取駕照得合法上路後，仍要遵守道路交通安全規則，保護自己也保護他人安全。