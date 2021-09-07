中和某國小學童確診 多名家長籲全校停課14天

新北市中和某國小幼童確診，該班級停課3天、全校停課14天，但有許多家長呼籲市府，該名幼童可能在學校多個場域活動，接觸的學生通常不會只有自己的同學，應該全校都停課14天，擴大匡列對象，才能保障所有師生安全。

中和某國小傳出有學童確診，雖然Ct值為32，傳播力沒有那麼強，學校與家長會也立即反應，在晚間11時通知所有家長今天停課的訊息。但仍有不少家長擔心，開學已經好幾天，恐怕已有其他學童遭到傳染，希望市府加嚴防疫措施。

家長林小姐說，現在的防疫措施只有要求全校預防性停課3天，但小朋友活動力強，這名學童在學校時可能去了廁所、專科教室、運動場，接觸的學生應不會只有自己班上的同學而已，若有其他班級的同學遭到感染，復課後恐又會再爆發另一波感染。

林小姐指出，由於學童的個資不能公布，學校家長都不清楚自己的孩子有沒有在學校與該生接觸，或是就讀同一個安親班，人心惶惶，希望市府能全校停課14天，生命安全比較重要，家長都能接受線上授課。

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