中和某國小學童確診 多名家長籲全校停課14天
新北市中和某國小幼童確診，該班級停課3天、全校停課14天，但有許多家長呼籲市府，該名幼童可能在學校多個場域活動，接觸的學生通常不會只有自己的同學，應該全校都停課14天，擴大匡列對象，才能保障所有師生安全。
中和某國小傳出有學童確診，雖然Ct值為32，傳播力沒有那麼強，學校與家長會也立即反應，在晚間11時通知所有家長今天停課的訊息。但仍有不少家長擔心，開學已經好幾天，恐怕已有其他學童遭到傳染，希望市府加嚴防疫措施。
家長林小姐說，現在的防疫措施只有要求全校預防性停課3天，但小朋友活動力強，這名學童在學校時可能去了廁所、專科教室、運動場，接觸的學生應不會只有自己班上的同學而已，若有其他班級的同學遭到感染，復課後恐又會再爆發另一波感染。
林小姐指出，由於學童的個資不能公布，學校家長都不清楚自己的孩子有沒有在學校與該生接觸，或是就讀同一個安親班，人心惶惶，希望市府能全校停課14天，生命安全比較重要，家長都能接受線上授課。
疫情快報
▪【疫情專題】9月7日新增本土8例、境外4例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言