全新美食廣場進駐鶯歌市場 下月招商拚明年中開幕

新北市今天舉辦市場改建改造成果特展，首次揭露鶯歌公有市場未來將在2樓打造成美食廣場。鶯歌公有市場改造原定今年底完工，市場處表示，在改造過程中希望結合鶯歌藝術城把市場規模做大有延後期程，預計下個月可啟動招商，與工程同步在明年6月前完工。

市場處去年底對鶯歌公有市場進行內外結構補強以及地平、水溝整修等工程，因市場生意變差，攤商曾抗議反對停業整修，經溝通後取得共識，原定今年底完成改造。

市府近年喊出「鶯歌藝術城」，人潮不少的鶯歌公有市場明明在鶯歌車站斜對面卻不見藝術氣息，外觀也是普通的仿石漆。

為跟藝術城有所連結，市場處決議把鶯歌公有市場大改造，將把外牆以磚紅牆取代，符合附近鶯歌老街特色，並規畫利用現有閒置的2樓空間，新增美食廣場，空間約20攤且有大有小，大空間市場處也盼像鐵板燒與迴轉壽司等店面可進駐，預計月底會公告，下月啟動招商。

市場處表示，招商跟工程會同步進行，預計明年中完成，可望於6月以前開幕。

另外，五股因沒有公有市場導致民眾採買不便，市府也規畫要在五股工商立體停車場1樓改建為當地首座公有市場，預計打造成102攤中型市場，和鶯歌公有市場同樣預計明年中完工。

市場處表示，鶯歌與五股各有特色，鶯歌公有市場面積小以生鮮為主，評估未來美食設置後，中午客群會以附近上班族為主，下午過後則是觀光客居多，會再規畫相關動線；五股則是讓當地人方便購買，市場完工後會有生鮮、熟食、輕食等，鼓勵民眾一次買完，還會與當地特產綠竹筍結合，打造具地區意義的現代化市場。