窗殺恐成鳥類隱形殺手 猛禽每年40隻傷亡

窗殺成猛禽死傷原因之一，台灣猛禽研究會發現，建築物窗戶受光線折射，形成鏡像反射，讓鳥類誤以為可通行，直接猛力衝擊玻璃而死傷，平均每年約40隻因窗殺傷亡。

台北市政府動物保護處今天宣布，與七星生態保育基金會合作「2021台北自然生態保育活動」即日起開跑。動保處表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年活動改線上展覽，主題為「同一個地球。群集與一」，展期1個月。

動保處指出，線上展覽包含提供七星生態保育基金會、路殺社、台灣猛禽研究會等團體的官方網站及社群平台及許多自然生態保育知識。

台灣猛禽研究會救傷站主任、獸醫師王齡敏在記者會說明窗殺議題表示，窗殺被稱鳥類隱形殺手，建築物玻璃因光線折射產生鏡像反射，若附近剛好有樹林等，飛行鳥類會誤以為可通行，直接衝撞玻璃。

她說，國外對窗殺議題已研究多年，台灣則較少討論，台灣猛禽研究會執行鳥類救傷案後才發現，許多鳥類因窗殺傷亡，受傷鳥類會先半身癱瘓，再來是器官衰竭等狀況，最後只能死亡。

王齡敏表示，猛禽研究會一年救傷約200餘隻鳥，約40隻因窗殺傷亡，未包含當場死亡鳥類，且都市、離島都有可能發生，像台灣特有種五色鳥常因窗殺而死亡。

她建議，若建物要做綠建築，可把窗殺納評估標準，也能先從公共建設著手，至於如何預防，可在窗戶張貼類似點陣圖或菱形網格等方式。