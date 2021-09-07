野鳥窗殺量逐年增 獸醫師籲玻璃貼防撞窗貼護生態
北市動保處與七星生態保育基金會合作，今推出為期1個月的「2021台北自然生態保育活動」線上展覽，透過圖文展出各項議題，包括生物汙名化、鳥類窗殺等。台灣猛禽救傷站主任王齡敏表示，建築物的玻璃因為會反射影像，讓鳥類誤以為可以穿越而高速撞上導致死亡，數量難以統計，因此會建議民眾在玻璃貼上防撞窗貼，減少窗殺意外。
台北自然生態保育活動因應疫情，今年首度推出現上展覽，以圖文故事呈現議題，包括公民科學、生態旅遊、野生動物汙名化、窗殺、生態專業技術服務、移地保育、餵食動物、環境教育、野生動物救傷、流浪動物與野生動物衝突等。
獸醫師王齡敏害帶著3隻遭窗殺的野鳥標本進行解說與如何製作友善窗戶降低窗殺事故。王齡敏表示，窗殺和路殺不同，路殺可以觀察哪些路段動物死亡數高進而改善，但窗殺無法觀察熱點，只要有窗戶的地方，就可能發生。
王齡敏說，會發生窗殺，就是因為玻璃反射出可以穿越的影像，鳥類就會義無反顧的非過去，尤其都市綠化後，就會有很多生態熱點，如公園、綠地、行道樹等，都會有鳥類棲息，附近若有玻璃反射這些影像，當鳥類以為是穿越路徑時，就會一頭撞上。
王齡敏指出，很多鳥類撞下去會當場死亡，就像開車開在路上，前面有玻璃沒有減速就衝過去，近幾年因為玻璃帷幕的建築越來越多，窗殺機率也變高。現在一年大概會有40多隻猛禽受傷送到救傷站，很多都是後軀癱瘓、脊椎受傷，後腳站不起來，糞尿也無法排出，最後器官衰竭死亡，有時看鳥類太痛苦也會安樂死。
王齡敏最後在現場說明防窗殺的方法，可以在窗戶貼上圖樣或原點，讓鳥類知道有障礙物，就會減速避免撞上。
動保處表示，希望能透過現賞展覽，讓民眾認識有機會瞭解生態專業、都市生態、生物多樣性和保育研究工作、環境教育等內容，建立起正確的生態觀念，和都市裡的野生動物共存共榮，打造生生不息的「生態台北」。
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