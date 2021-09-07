遇疫情再爆 新北徵才活動取消、延期

日前機師疑似感染Delta變異，新北又出現幼兒園感染案例，新北勞工局指出，原今日舉辦的「台塑企業專案徵才」延至9月17日，9月9日的汐止連興廣場徵才活動也取消，其餘場次仍視疫情狀況調整，目前尚未異動。

台塑企業專案徵才原訂今上午10點至12點，在樹林火車站後站廣場舉辦專案徵才，已延至9月17日同地點、同時段舉辦，勞工局指出，有意參與現場面試的民眾再忍耐10天，等待疫情退散、好職缺立刻來。

勞工局指出，台塑徵才將釋出「南亞電路板」及「南亞塑膠」的作業員、操作員、品檢員、機械電機保養員等600個工作機會，平均起薪為3萬3000元，最高起薪可達4萬3000元。

勞工局表示，南亞擴大招募500個職缺，工作地就在新北市樹林區；另外南亞塑膠提供100個職缺，工作地則分布於泰山區、樹林區及桃園龜山區，也擴大周邊地區的就業機會。

另外勞工局在9月規劃周周有徵才活動，目前9月9日的汐止連興廣場徵才活動取消，9月15、16、24、28、29日分別在土城、中和、板橋、新莊、新店舉辦的徵才活動，將配合疫情管制進行動態調整。

就業服務處長林澤州表示，疫情不能影響勞工就業權益，新北持續推動「實體及線上同步徵才」，求職者可透過上網至「新北市人力網首頁的「新北線上就業博覽會」，就可以看到最新的徵才動態。

林澤州說，只要註明廠商及應徵職缺寄出電子郵件，由就服站統一收件後轉送相關廠商，並主動安排後續面試；若需要視訊面試設備或其他就業需求，也可至鄰近就服站尋求協助。