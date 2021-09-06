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林口交流道將施工 蔡淑君提補助林口、龜山居民搭機捷

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
林口交流道將施工，新北市議員蔡淑君提案，應補助林口、龜山居民搭機捷。記者張睿廷／攝影
林口交流道將施工，新北市議員蔡淑君提案，應補助林口、龜山居民搭機捷。記者張睿廷／攝影

國道1號林口交流道改善工程預計2025年完工通車，屆時將同時施作南出與北入匝道，不過新北市議員蔡淑君憂心，屆時可能會出現塞車，今日在議會要求新北市府向中央爭取補貼林口、龜山民眾搭乘桃園機場捷運的經費。是長侯友宜表示，會責成交通局與桃園市交通局、交通部討論此案。

蔡淑君說，林口區塞車情形已經很嚴重，屆時施工肯定會雪上加霜，希望市府向交通部表達在交流道施工交維計畫內，編列預算補助林口、龜山居民搭乘桃園機捷經費，鼓勵民眾減少使用私人運具，搭乘大眾運輸，紓解交通，達到雙贏。

交通局長鐘鳴時回應，在重大工程施工期間，若車輛能適當減少，將對交通有積極正面作用，如果以1280月票來算，補助施工期2年半的時間，約須3億元經費，他們會向交通部反映地方意見。

林口

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