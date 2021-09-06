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火車經過擾人清夢 汐止社區要求設隔音牆

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鐵路高架噪音變大，真的受不了，立法委員賴品妤就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠設置隔音牆。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區鐵路高架噪音變大，真的受不了，立法委員賴品妤就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠設置隔音牆。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區有長長的鐵路高架，不過，每天火車密集通過，經緊鄰鐵路沿線社區住戶就反應，噪音變大，真的受不了，尤其清晨四點多就會有第一班火車經過，擾人清夢，所以，今(6)日立法委員賴品妤就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠設置隔音牆。

社區主委劉人杰說，一直有很多住戶在反應，但是台鐵方面一直對於平均值未達標準，但住戶認為說可能只有一、兩班聲音很吵，尤其夜間造成很大的困擾，清晨大概4點多就開始有火車通過，晚上也要過了十二點以後才沒有車子，所以，很多住戶反應噪音擾民，這次很感謝大同里長及立委賴品妤協助，希望能夠改善。

大同里長黃翠華指出，位在汐科火車站側邊的社區一直在反應，在高樓層火車經過的噪音，深深影響他們的生活，所以，也向立委賴品妤反應辦理這次的會勘，希望針對這問題能夠給予具體的回應，改善困擾他們的噪音問題，

立委賴品妤表示，主要是因為世貿名人社區陳情，火車經過時噪音非常大，事實上台鐵的標準是超過85分貝就要設隔音牆，那今年二月有測過，事實上是非常接近超標的狀況，那時候測就有到83.7分貝，今天再辦理會勘，因為它非常接近超標，那代表說對附近社區來說是真的蠻吵的，那會勘後如果再測超過85分貝的話，就直接設隔音牆，但是如果沒有超過的話，還是會跟台鐵協調，有沒有可能在隔音牆以外，設置一些降噪設備，讓附近社區不要受到這麼大的噪音影響，改善住戶長年以來的困擾。

噪音 賴品妤

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