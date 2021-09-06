聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡北道開說明會 淡水民代要求新北市府硬起來
淡水河北側沿河平面道路，上星期被行政院要求加開說明會，因此新北市工務局，也在淡水、台北市士林及關渡各開三場的說明會。對此，淡水地方各級民意代表紛紛表示支持興建淡北道的聲音，並希望新北市政府硬起來，堅持淡北道興建立場。
雖然先前在環評當時所有的公聽會及地方說明會，都依照程序走完，不過新北市工務局長表示，中央行政院依然希望可以在地方加開說明會，多聽地方的聲音，工務局長詹榮鋒提到，淡北道經過1、2階環評及交通部各專家學者經過數據模擬分析評估，是解決目前台二線、台北市道路及淡水河兩岸塞車的最佳方案。
立委洪孟楷表示，要求中央行政院，以專業考量，聽到地方民意別再擋淡北道的經費。
市議員蔡錦賢認為中央要求再開說明會沒有道理，痛批中央卡淡北道，把責任推給新北市府。
市議員鄭戴麗香則是認為，高標準的二階環評都已經通過了，還要求開說明會毫無意義。
議員陳偉杰認為新北與台北意見衝突會讓中央說這一切又回到原點，應該理性溝通，堅持淡北道興建立場。
市議員鄭宇恩則說，不是淡北道會導致台北市交通塞車，而是台北交通早就不敷使用，中央面對兩邊的補助經費都要顧慮，雙方應該好好溝通，解開問題。
面對民代大聲疾呼，新北市工務局長詹榮鋒也說，淡北道不只是解決淡水進出的交通問題，更是大台北及淡水河兩岸的交通塞車解決最佳方案。希望可以尊重專業分析。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言