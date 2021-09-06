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石門區原生魚棲地遭入侵 各界清除強勢植物

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
台灣原生魚類保育協會邀請楊梅高中的學生來進行棲地維護，讓原生魚的生存環境不受強勢植物的威脅。 圖／紅樹林有線電視提供
台灣原生魚類保育協會邀請楊梅高中的學生來進行棲地維護，讓原生魚的生存環境不受強勢植物的威脅。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區出磺口農場與台灣原生魚類保育協會合作，復育多種台灣原生魚，像是史尼氏小䰾以及牛屎鯽等等，近來在疫情影響下，原生魚棲地遭強勢植物入侵且佈滿了水面，因此台灣原生魚類保育協會邀請楊梅高中的學生來進行棲地維護，讓原生魚的生存環境不受強勢植物的威脅。

台灣原生魚類保育協會理事長賀華興指出，原生魚棲地需要定期維護，在疫情期間有三個多月沒有整理，強勢植物可以說是佈滿了棲地，趁著疫情稍稍緩和，也趕緊帶者楊梅高中的學生來進行棲地維護，要將強勢作物移除、補植水草，打造原生魚適合生存的棲地。

可以見到一區區的原生魚生態棲地中，不少強勢的水草類植物，佈滿了水面，讓在水裡生存的原生魚棲地受到限縮，為了確保原生魚可以在水裡自在悠遊，在協會、農場與學生的清理下，強勢作物拔起，讓水面重現天日。

出磺口農場陳國志說，生態保育不僅僅是提供一塊地讓原生魚悠遊，定期的棲地保育也是重要工作之一，在這次的棲地維護行動中，去除了強勢的植物，也會再補植一些適合棲地的水草，並且也確認田梗是否有漏水處，要進行田埂的修補，期待透過與台灣原生魚類保育協會的共同維護，讓這塊位在石門山區的棲地能夠提供原生魚更優質的生存環境，達到生態永續的目標。

石門 生態保育

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