青春山海線再添亮點 三芝後厝新漁具倉庫啟用

三芝區後厝漁港在「嗨漁港計畫」下，規劃興建20間的鋼筋混凝土構造漁具倉庫，在今年8月初完工，並由市長侯友宜市長宣布新北市首座青春山海線漁具倉庫正式啟用，而後厝漁具倉庫還帶入插卡計費型岸水電系統及海洋廢棄物暫置區等設施，使傳統漁港一步步朝向智能化漁港來邁進。

以往後厝漁港漁民以分別揪伙方式，各自購買貨櫃改裝為臨時倉庫方式存放網具，型式大小顏色都不盡相同，讓環境顯得凌亂，透過這次工程將舊有貨櫃進行移除，興建20間漁具倉庫，搭配手動鐵捲門及透光玻璃磚導入自然光線，省電耐用更符合永續，外觀由彩繪團隊人工漆畫方式，融入了青春山海線圖樣，跳脫以往漁具倉庫樣貌，使漁具倉庫不僅實用更提升港區整體特色。

市長侯友宜表示，新北市長達145公里的海岸線內共有28座漁港，是臺灣本島漁港最多的縣市，漁業處多方聽取漁民及在地民眾的聲音，這次透過「後厝漁港漁具倉庫興建工程」將漁具倉庫及外觀彩繪作全面性提升，大幅改善原有漁具擺放空間不足環境髒亂等問題，並融入美學概念有效提升港區整體視覺品質及整體景觀特色，期待藉由漁港面貌換新帶動地方觀光發展。