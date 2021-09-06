新北市原住民敬老卡年紀下修至55歲 可獲點數免費搭大眾運輸

新北市長侯友宜今日至議會接受市議員宋雨蓁質詢時表示，新北市明年將把原住民敬老卡資格從現行的65歲下調至55歲，預計有5878人可受惠，每月可獲得480點免費搭乘北北基公車、捷運、淡海輕軌，預算約3385萬。

宋雨蓁表示，原住民平均餘命比全體國民少了超過10歲，希望政府能夠考量這點，放寬原住民敬老卡標準。

新北市敬老卡申請資格限年滿65歲以上長者申請，每月可獲得480點數，每點都可作為1元使用在大眾運輸系統上，包括北北基公車、捷運、淡海輕軌。

侯友宜說，市政整體財政困難，但經過多次討論，決定從明年開始放寬原住民申請敬老卡資格，將從65歲下放至55歲，目前原住民55歲到64歲的人數約為5878人，每月可獲得480點數，每月增加經費約282萬元，全年增加經費為3385萬元。