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全民瘋運動！ 新北主辦這一項「亞洲公開賽」免驚疫情

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
2021亞洲盃「英雄聯盟」總決賽，冠軍隊伍「上善若水」獲得100萬元冠軍獎金。圖／新北市經發局提供
2021亞洲盃「英雄聯盟」總決賽，冠軍隊伍「上善若水」獲得100萬元冠軍獎金。圖／新北市經發局提供

新北主辦「2021亞洲電子競技公開賽」，《英雄聯盟》總決賽結果在昨晚出爐，由「上善若水」奪冠並獲100萬元獎金，新北市長侯友宜表示，新北打造自己的電競品牌，讓年輕朋友居家防疫也能線上揪團比賽，新北未來會持續營造電競正向氛圍，用心挺電競。

新北在暑假期間舉辦「2021亞洲電子競技公開賽」，打造電競賽事平台，項目包含《英雄聯盟》、《英雄聯盟-咆嘯深淵挑戰賽》《Free Fire-我要活下去》等，共有超過6200名好手參賽。其中，《英雄聯盟》總決賽結果在昨晚出爐，由「上善若水」擊敗「台北熊讚」，一舉奪下總冠軍，並獲得獎金新台幣100萬元。

侯友宜表示，新北自去年開始與民間賽事單位、電競產業攜手舉辦「亞洲電子競技公開賽」，打造專屬新北的電競品牌，讓年輕朋友在家防疫也能揪隊友線上比賽，享受電競的刺激感。

侯友宜強調， 10月在新北舉辦的「110年全國運動會」更創全國之先，將電競納入正式項目，新北會持續營造電競正向氛圍，並展現用心挺電競的態度，鼓勵更多民眾加入電競行列，進而投入相關產業，推升電競商機並發展動能。

經發局補充，市府除舉辦賽事活絡電競文化外，也相當著重電競產業人才養成，像三重「新北電競基地」就是是專門推動電競的核心場域，開設課程並進行相關人員培訓，每年培育超過500人次電競產業專才，未來也會持續與民間企業加強合作，促進產業與人才鏈結，使電競文化在新北持續發展。

英雄聯盟總冠軍「上善若水」高舉冠軍獎盃。圖／新北市經發局提供
英雄聯盟總冠軍「上善若水」高舉冠軍獎盃。圖／新北市經發局提供

侯友宜 品牌

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