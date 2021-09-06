蘆竹溝光電案南市議會專案報告 居民陳情盼撤案

台南北門蘆竹溝光電設置案引發爭議，台南市議會今天排定經發局進行專案報告，與會議員陳昆和等人質設置過程衍生民怨，20多名居民除到議會情願、旁聽，經議會同意後，更派代表在上台發言表達心聲，強調不要任何回饋，只盼撤案，不過全案幾已完工，議員私下也直言「狗吠火車」，已無法轉圜。

經發局長陳凱凌在報告時，位於台61線以西、將軍溪出海口以西的北門蘆竹溝光電案，面積20公頃，總裝置容量48MW（百萬瓦），去年3月2日業者經經濟部能源局同意施工，已在上月底完成施工，台電公司掛錶。

市議員陳昆和、蔡育輝、方一峰、李鎮國、穎艾.達利、蔡秋蘭、王家貞、陳碧玉等多名議員陸續登記發言，強調綠能是國家能源當前政策，也是趨勢，但檢視蘆竹溝案，設置地點衍生爭議，與地方溝通不足衍生民怨，這部分確實要檢討，陳凱凌也坦言，有改進空間。

20多名蘆竹溝居民上午來到民治議事廳陳情，蔡育輝說，應讓居民陳述意見，經議會同意，蘆竹溝反對太陽能設置自救會會長邱佳敏上台，她說，近日光電板送電後逆變器散熱風扇，居民飽受噪音之苦，且也衍生「熱島效應」威脅居住環境，未蒙其利先受其害，她更指出，居民不需要任何回饋，只盼撤案。

光電業者說，對於居民指控噪音問題，逆變器散熱風扇，在上午10點至下午2點，發電達到高峰期時，會快速運轉散熱。若有陣風散熱風扇聲音帶到村莊衍生噪音，將找逆變器廠商研究解決方案。